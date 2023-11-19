Рупор кремлевской пропаганды: «Если будет замечен в нетрезвом виде, то будет расстрелян»

«Если будет замечен в нетрезвом виде, то будет расстрелян»

Немного об ужасах красного террора в Карелии.

Недавно писал про День советской милиции, а потом вспомнил старый пост про наших олонецких чекистов. Итак, протокол заседания Олонецкой губернской ЧК от мая 1919 года, когда белофинны стояли неподалеку от Петрозаводска.

СЛУШАЛИ: о тов. Шумилове, неоднократно замеченном в нетрезвом виде.

ПОСТАНОВИЛИ: На первый раз поставить тов. Шумилову на вид. На будущее же время предупредить всех служащих Губчека, что если кто либо из них будет замечен в нетрезвом виде, то будет расстрелян

Копию этого документа подарил мне один из местных краеведов. Изображение не очень хорошего качества и изначально не было уверенности, что это не фейк. Хотя фамилии чекистов Лузгина и Терукова в исторических документах действительно присутствуют. Однако в прошлом году в Петрозаводском университете прошел семинар «Гражданская война в Карелии: к столетию окончания». В том числе с докладом о судебных и чрезвычайных органах Карелии выступил историк спецслужб Константин Белоусов. Я у него уточнил насчет этого документа, что давно уже ходил по рукам. И он подтвердил, что тов. Шумилов действительно существовал!

Более того, он остался жив, видимо внял предупреждению. А то мог бы стать двадцатой жертвой «красного террора».

Почему двадцатой? А потому что по отчетам за 1918 – 1919 год во всей Олонецкой губернии местная ЧК расстреляла 19 врагов Советской власти. При этом в самом Петрозаводске было еще мягче. Есть книга местного краеведа Валерия Верхоглядова «Северный трилистник». Автор, как типичный журналист органа карельского обкома ВЛКСМ перестроечного времени, естественно не мог не обойтись без штампованных обвинений и сравнения большевиков с… Басаевым. Но местные реалии он описал весьма объективно:

Итак, в 1918 году в Петрозаводске было арестовано несколько десятков человек из «бывших». Через два месяца всех отпустили. В следующем году, когда белофинны дошли почти до окраин Петрозаводска, повторилась та же самая ситуация. Опять задержали несколько десятков бывших чиновников, купцов и прочей подобной публики. Их не расстреляли и не утопили на барже в холодных водах Онего. Более того, их даже не выпороли, как это часто делали благородные господа по отношению к русским крестьянам! (За что немало потомков этих поротых крестьян очень любит рассуждать в комментариях, как бы они хорошо жили, если бы победили белые).

Краевед Верхоглядов описал, как задержанные закидали своими жалобами на несправедливость местный Совет. И после того, как отряды белофиннов от Петрозаводска отогнали, всех арестованных освободили. Вот и все. Повторюсь, так гуманно было не везде, но у нас было именно так.

При том, что за то же самое время русские белогвардейцы и особенно белофинские формирования сторонников Советской власти убивали сотнями. Например, за пару месяцев 1919 года белофинны и карелы, воевавшие на их стороне, расстреляли в одном лишь Олонецком уезде 286 коммунистов, членов их семей и просто крестьян, сочувствовавших Советской власти.

(с) А.Степанов

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