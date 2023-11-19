Мнение: Экспорт золота через Гонконг, США отстают от Китая по аккумуляторам и самый быстрый интернет в мире

1. Если верить западной статистике, то Запад резко сократил импорт российского золота из-за санкций. Однако никакого дефицита не возникло. Почему – объясняет блогер Руслан Карманов (ссылка):



Всё просто — через Гонконг Запад, в частности Великобритания, закупает выбитые из-за санкционных ограничений объёмы, которые не может купить у России напрямую.

Ровно та же ситуация, что с завозом европейских товаров в РФ через Китай, только наоборот.

У самого Гонконга ЗВР [золото-валютные резервы] вообще особо без золота, они не Foreign Exchange Reserves [международные золотовалютные резервы], а Foreign Currency Reserves [международные валютные резервы]. Местная валюта считается через доллар США, в резервах для обеспечения её курса лежат доллары США. Гонконг покупает золото не для себя.

Как видно, от особого административного статуса Гонконга в составе КНР, и от сохранившихся связей Гонконга с Западом польза есть не только для Китая, но и для России. Полагаю, постепенно Гонконг полностью будет интегрирован в Китай и станет обычным регионом, а его место займёт вернувшийся в родную гавань Тайвань.

2. В США начали что-то подозревать. Сначала американцы затеяли «зелёную электромобильную революцию», вовсю её пиарили, а теперь вдруг обнаружили, что зарабатывает на ней Китай, который производит две трети потребляемых в мире аккумуляторов – главного элемента электромобилей (ссылка):



Два влиятельных сенатора заявили, что США отстают от Китая в производстве аккумуляторов на 10-20 лет. Штаты выпускают сегодня менее 10% литий-ионных аккумуляторов от мирового объема, тогда как Китай — более 70%. Сенаторы призвали Министерство энергетики предпринять шаги по стимулированию производства батарей в США и исследований в области аккумуляторов следующего поколения, ссылаясь на доминирование Китая и экспортный контроль. По прогнозам, мировой спрос на литий-ионные батареи будет расти с ростом отрасли электромобилей и к 2035 году увеличится в семь раз.

Лозунг «стимулирование производства в США» звучит смешно. В современных США для стимуляции производства нет ничего — ни местных кадров, ни инфраструктуры. Стимулировать американцы могут разве что друг друга: на парадах гордости и на факультетах гендерных штудий. Шансов догнать Китай в производстве аккумуляторов у американцев нет.

Спасает США пока что только одно: в Евросоюзе, который США поставили на колени при помощи Украины, ещё хуже, так что некоторые производства переезжают из Европы в США. Однако бесконечно доить экономику Евросоюза невозможно, так как она и так уже в упадке, а второго Евросоюза, который можно было бы ограбить, у США нет.

3. Китай уверенно обгоняет США и в других сферах, ключевых для современной цифровой экономики (ссылка):

В Китае запустили самый быстрый интернет в мире со скоростью передачи данных в 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду. Проект реализовали Университет Цинхуа, оператор связи China Monile, а также компании Huawei Technologies и Cernet Corporation, пишет South China Morning Post (SCMP).

Оптоволоконный интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных проложен через Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Его длина превышает три тысячи километров. Запуск сети стал частью китайской инфраструктуры будущих интернет-технологий (FITI), который разрабатывают уже десять лет.

До этого специалисты предполагали, что старт работы сети с подобной скоростью передачи данных возможен лишь в 2025 году. Вице-президент Huawei Technologies Ван Лей заявил, что со скоростью в 1,2 терабита можно за одну секунду скачать 150 фильмов в HD-формате. Это втрое быстрее, чем в аналогичных проектах в США.

Кстати, знаете как эту новость подают публике наши журналисты? Цитирую: «В 15 тысяч раз быстрее, чем в России: в Китае запустили самый быстрый интернет в мире» (ссылка).