Мнение: Стерео больше нет?!

Удивительно, как я, оказывается, отстал от мира современной музыки. А что, правда уже нет стерео?! От не совсем френда в ФБ запись:

“Едем с тридцатиплюслетним приятелем на машине. Яндекс.Музыка, которая уже давно подстроилась к моим музыкальным вкусам, выдает Soft Parade Джима Моррисона.

– Ой! – говорит тридцатиплюслетний приятель. – А чего это у тебя динамики звучат по-разному? У меня здесь больше музыки, а у тебя там больше голоса.

– Ну, так ведь это стерео.

– Стерео? А это что это?

Да, вот еще один пример того, как новые технологии не только приносят пользу, но и лишают нас тех больших и маленьких радостей, которые обеспечивали старые технологии.

Я как-то и сам не заметил, как из нашей жизни исчезла музыка со стереоэффектом. В доинтернетовскую эпоху представить себе меломана, у которого дома аппарат для воспроизводства звука имеет всего одну колонку, было невозможно. Качественная музыка – только стерео. Эту технологию могла себе позволить любая более-менее зажиточная семья. Нежно вспоминаю собственные колонки Radiotehnika, очень приличные, кстати, даже по нынешним временам.

Высадив тридцатиплюслетнего приятеля, позвонил еще нескольким тридцати- и двадцатиплюслетним, услышал на свой вопрос все тот же ответ:

– Стерео? А это что это?

Для слишком молодых объясняю. Это когда музыка записывается и воспроизводится на нескольких звуковых дорожках – одни идут в одну колонку, другие в другую. При этом сами колонки в помещении лучше устанавливать на почтительном друг от друга расстоянии. В результате получается не только более богатый и объемный звук, но и расширяется амплитуда возможностей для воспроизведения: основная партия, например, перетекает справа налево и обратно, одни голоса и инструменты могут звучать из одной колонки, другие из другой, создавая иллюзию расширенного пространства, а еще к услугам звукорежиссера бесконечная палитра тембров и частот. В общем стерео от моно отличается примерно так же, как старый кнопочный мобильник от современного гаджета.

Вся эта культура потребления музыки сгинула – во всяком случае, на бытовом уровне. Даже самые дорогие JBLки и самые умные колонки – это все равно голимое моно. Да, есть домашние кинотеатры, но, во-первых, они заточены на воспроизведение звукового сопровождения к фильмам, а во-вторых, даже в этом качестве не очень-то они прижились в наших домохозяйствах. Да, есть наушкники – но вот я сейчас надел Airpods Pro и снова послушал Soft Parade – нет там никакого стереоэффекта. Похоже, последний бастион качественного звука – это стереосистемы в салонах автомобилей, и то не самых дешевых.

Вопрос номер один – звукорежиссерам и не только: а современные исполнители, записывая свою музыку – они вообще рассчитывают еще на стереоэффект или уже забили на это дело и не тратятся на лишние цацки?

Вопрос номер два – нейропсихологам или кто там у них: интересно, отсутствие у целого поколения (даже двух уже) опыта стереослушания – оно как-то влияет на когнитивные функции человеков? Мозг, который не научился думать двумя ушами, он ведь, наверное, чего-то недодает своему хозяину?

А колонки Radiotehnika у меня, кажется, на чердаке где-то лежат. Пойду посмотрю” (Дмитрий Соколов-Митрич) .