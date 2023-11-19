 

Роллс-Ройс протестировала UltraFan: самый мощный реактивный двигатель в мире

19.11.2023, 18:10, Разное
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Роллс-Ройс успешно провел испытания своего реактивного двигателя UltraFan, который считается самым большим и мощным в мире. Оснащенный 365-сантиметровым кулером, он продемонстрировал свою способность достигать максимальной мощности в 64 мегаватта, работая на экологически чистом авиационном топливе. Эту новость передает издание New Atlas.

На лабораторных испытаниях UltraFan проявил максимальную тягу в более чем 85 тысяч фунтов (приблизительно 38,5 тысяч килограммов). Отмечается, что этот показатель может быть увеличен до 110 тысяч фунтов (примерно 49,9 тысяч килограммов) для узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов, которые появятся в следующем десятилетии.

Основной особенностью UltraFan является наличие турбовентилятора с редуктором и системы кулеров с регулируемым шагом. Это позволяет турбине и кулерам двигателя работать на оптимальной скорости, а также изменять шаг лопастей из углеродного композита для оптимизации в разные моменты полета. Использование композитных материалов делает UltraFan легче своих титановых аналогов и более эффективным на 10%, чем предыдущий рекордсмен – Trent XWB.


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