 

Российские программисты создали систему распознавания изображений для Android и Windows

19.11.2023, 18:10, Разное
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Программисты Тульского государственного педагогического университета имени Льва Толстого, под руководством доцента Артура Поколодного, успешно разработали программу для распознавания изображений, способную конкурировать с иностранными аналогами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вуза.

Исследовательская группа завершила разработку версии ПО для Windows и сейчас активно работает над мобильной версией программы, которая будет совместима с устройствами на базе Android начиная с версии 7 и более новыми операционными системами Google.

Согласно информации, предоставленной ТАСС, процесс разработки будет закончен к концу текущего года.

Примечательно, что разработка программы велась без привлечения сторонних библиотек и компонентов из-за границы, но ожидается, что продукт окажется очень эффективным. На данный момент мобильная версия программы способна распознавать изображения с частотой 17-18 кадров в секунду.

Основное направление использования разработки ТГПУ – это системы дополненной и виртуальной реальности.


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