Почта России будет рассылать ежемесячные флешки «Лучшее из сети Интернет»

Почта России с 1 января 2024 года открывает подписку на ежемесячную рассылку флеш-карточек с копиями разрешённых интернет-сайтов. Подборка получила название «Лучшее из сети Интернет».

Оформить подписку можно будет с декабря в любом отделении с оплатой на полгода, год или три года. Копии сайтов планируется рассылать в версиях «Домашняя» и «Служебная». В первом случае в подборку войдут материалы на следующие темы: общественные и международные события, политическая информация, юмор (анекдоты, фельетоны, шаржи), полезные советы, кулинарные рецепты. Во втором случае подписчик сможет выбрать тематику подборки, исходя из своей специальности.

Служебные копии сайтов, не входящих в белый список, останутся доступны в комнатах спецсвязи на предприятиях. Подобные материалы будут распространяться под грифом «Для служебного пользования» и потребуют соответствующего допуска.

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