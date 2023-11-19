Эдвард Радзинский: Сталин лично молился за каждого расстрелянного по его приказу

Известный историк Эдвард Радзинский представил вторую часть своей книги «Секретные документы Сталина и его людей».

Впервые в научный оборот введены уникальные документы приближенных «отца народов», в том числе дневник его сына Василия.

– Иосиф Виссарионович был очень чутким человеком и всегда очень переживал, когда по его приказу кого-то лишали жизни. За таких людей он молился лично, было дело он почти окончил семинарию, – рассказал историк.

Обычно «Вождь народов» проводил заупокойные службы в катакомбной церкви московского Кремля по ночам, иногда приглашая принять участие в трудных мероприятия своих соратников – Никиту Хрущёва, Лаврентия Берию и своего наследника Василия Сталина. Записи последнего как раз позволили Радзинскому узнать о тайной деятельности главы СССР.

Ближе всего к сердцу Сталин принял смерть маршала Михаила Тухачевского и своего политического оппонента Льва Троцкого. Как писал сын советского лидера в своём дневнике, за них его отец молился по 6-8 часов в день и даже собирался уйти в монастырь.

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