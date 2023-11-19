 

В Париже поддерживающие ХАМАС исламисты напали на поддерживающих ХАМАС левых демонстрантов

19.11.2023, 13:33, Разное
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В Париже произошла массовая драка во время двух акций в поддержку палестинского общественного движения ХАМАС.

Левые демонстранты, выступающие за освобождение народа Палестины и роспуск Израиля, столкнулись с исламистами, выступающими за победу народа Палестины и уничтожение Израиля.

Несмотря на то, что обе демонстрации встретились, скандируя одинаковые слоганы «Свободу Палестине» и «Смерть израильским угнетателям», объединения шествий не произошло – исламисты некоторое время рассматривали своих потенциальных соратников, а затем их лидер призвал «отрезать головы неверным», после чего началась потасовка.

Как выяснилось уже при разбирательствах в полицейском участке, арабам не понравились ЛГБТ-флаги и внешний вид протестующих, не позволяющий провести точную гендерную идентификацию. В свою очередь левые демонстранты сочли, что перед ними – израильские провокаторы, притворяющиеся сторонниками Палестины и дискредитирующие мирную суть ислама.

– Разумеется, мы всеми силами стараемся избегать потенциально конфликтных ситуаций и не даём разрешения на шествия политических оппонентов, – поясняет Александр Вайсман – чиновник мэрии Парижа, разрешивший эти митинги в одном районе. – Однако сложно было представить, что эти люди вступят в конфликт, ведь у них одни и те же цели, одни и те же лозунги. Я думаю, это просто неудачное стечение обстоятельств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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