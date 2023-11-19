 

Мнение: Как Путин ответит Байдену?

19.11.2023, 12:55, Разное
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Президент США Джо Байден написал статью для The Washington Post, в которой много слов про президента России Владимира Путина. Очень плохих слов. Приводить цитаты не буду. Потому что в России эти цитаты вполне могут признать деянием, за которое УК РФ предусматривает серьезную ответственность.

Но мне интересно, чем ответит Владимир Путин? Тоже напишет статью, в которой будет много плохих слов про Байдена? Или сделает вид, что он не знает английского, а кремлевские переводчики отказываются переводить для президента России статью президента США в The Washington Post?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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