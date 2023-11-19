Тренер актрисы Энистон Коулман рассказала о пользе низкоинтенсивных тренировок

Персональный тренер Дженнифер Энистон Дэни Коулман раскрыла пользу низкоинтенсивных тренировок в интервью Business Insider. Она поделилась тем, что Энистон пересмотрела свой подход к физическим нагрузкам, отказавшись от изнурительных кардиотренировок в пользу более мягких вариантов.

Коулман утверждает, что низкоинтенсивные тренировки, не навязывающие высокой физической нагрузки, позволяют более глубоко прочувствовать собственное тело и полностью его проработать. Эти занятия способствуют увеличению силы, укреплению сердечно-сосудистой системы, а также повышению подвижности.

Коулман подчеркнула, что часто считается, что только интенсивные тренировки приносят пользу, но на самом деле можно достигнуть желаемых результатов не перегружая себя физически. Это новый взгляд на фитнес, который Дженнифер Энистон успешно внедрила в своей тренировочной программе.