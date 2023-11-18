Мнение: Роботы заменяют людей в игровой индустрии, Fallout в России и самые читающие российские геймеры

1. Пролетарии игровой индустрии возмущены — ИИ делает их работу слишком дешёвой, из-за чего грядут массовые увольнения дизайнеров и сценаристов (ссылка):



«Применение искусственного интеллекта вместо труда сотрудников, вкладывающих своё время и творческий потенциал в создание игр, которые мы любим, — это ужасно подло и глупо, — пишет Эрика Ишии (Erika Ishii), актриса озвучки игр Apex Legends и Destiny 2. — Корпорации получают рекордные прибыли, а мы – тысячи увольнений в год, но я всё же искренне надеюсь на поддержку нашего движения коллегами и фанатами».

Увольнения, конечно, будут. Однако в целом индустрия выиграет, так как крупные ААА-игры с донатом и радугой станут ещё бездушнее, а небольшие шедевры от маленьких студий, напротив, получат возможность на равных конкурировать с гигантами. В игре Фоллаут 3, к примеру, 40 тысяч строчек диалогов, что считается солидным объёмом. Хороший сценарист при помощи ИИ сможет нагенерировать эти 40 тысяч строчек за месяц, причём не снижая качества, но просто переложив на робота рутинную работу по проработке мелочей.

Проще говоря, если в 1989 программист-оркестр мог сделать в одиночку игру типа «Принц Персии», то через несколько лет при помощи ИИ он сможет делать огромные и современные проекты.

2. Кстати, легендарный Фоллаут мог бы получить продолжение, в котором действие происходит в России. К сожалению, авторы игры оказались плохими знатоками нашей страны (ссылка):



Один из создателей Fallout рассказал о том, куда бы он хотел направить пост-апокалиптическую ролевую серию.

Тим Кейн, один из создателей серии видеоигр Fallout, принял участие в эпизоде подкаста TKs-Mantis, чтобы поговорить обо всем, что связано с Fallout. Несмотря на то, что он покинул серию незадолго до выхода Fallout 2, Кейн по-прежнему много думает о CRPG. На вопрос, куда бы он хотел направить гипотетическую Fallout 3, Кейн отвечает:

«Ну, это было бы 3D, единственная причина, по которой мы этого не сделали, заключалась в том, что это было нежизнеспособно. Я бы отправился в разные части света.

Я рассказывал людям, что раньше мы говорили о том, что, поскольку Fallout America была очень похожа на джингоизм Америки, мы хотели исследовать Китай и Россию”, – продолжает Кейн, а затем рассказывает о трудностях, связанных с реализацией этой концепции в то время, в конце 1990-х годов. Мы говорили: “Мы недостаточно знаем об этом”, поэтому нам пришлось бы искать кого-то, нанимать, нам нужен кто-то, кто действительно знает русскую повседневную жизнь и мог бы рассказать нам, каким представляла себе будущее Россия 1950-х годов, и каким представлял себе будущее Китай 1950-х годов? Я хотел изучить это.

Что же, теперь потенциальным разработчикам для создания образа ретро-футуристичного СССР достаточно поиграть в Атомное Сердце.

И, да, раз уж мы подняли эту важную тему. Принц Персии считается легендарным, так как он вышел в 1989. Фоллаут 2 считается легендарным, так как он вышел в 1998. Сейчас инди-разработчики каждую неделю выпускают на порядок более качественные игры, однако они не становятся признанными шедеврами, так как планка очень сильно поднялась, нам теперь есть с чем сравнивать.

Если посадить за клавиатуры деревню амишей, которые до того ни разу в жизни не подходили к компьютерам, и попросить их составить рейтинг лучших игр, старые «легендарные» игры не войдут даже в первую сотню. Отключение ностальжи-фактора «в это я играл подростком» опустит подавляющую часть легенд глубоко на дно.

3. Компьютерные игры — увлечение для умных. Неудивительно, что оно идёт рука об руку с любовью к чтению (ссылка):

Российское игровое издательство Astrum Entertainment провело исследование среди 2,3 тыс. российских геймеров. Респондентов спросили, читают ли они книги, каких авторов и жанры предпочитают и что за локации выбирают для этого хобби. Результатами разработчики поделились на официальном сайте.

Выяснилось, что из 2,3 тыс. респондентов 74% любят читать. Из них 81% читает дома, 33% — в транспорте, 30% — на учебе или работе, 22% — преимущественно в отпуске, а еще 11% — на природе. Большая часть опрошенных (68%) назвала любимым жанром фантастику, 32% оказались фанатами художественной литературы, 14% отдали предпочтение триллерам и ужасам, а образовательную, научно-популярную и документальную литературу выбрали 14%, 12% и 9% соответственно.

Среди любимых авторов респонденты называли братьев Стругацких, Сергея Лукьяненко, Анджея Сапковского, Федора Достоевского, Виктора Пелевина, Бориса Акунина и Терри Пратчетта. Первое место в выборе симпатий досталось Стивену Кингу.

Представители издательства Astrum Entertainment отметили, что опрошенные хотели бы видеть больше книг по игровым вселенным, в частности по Atomic Heart, Fallout, Skyrim, Cyberpunk, Evil Dead, Half-Life и Elden Ring. Среди книг, которые респонденты читали в последнее время, оказались «Atomic Heart. Предыстория “Предприятия 3826”» Харольда Хорфа, «Скажи жизни “Да!”» Виктора Франкла, «Ведьмак» Анджея Сапковского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.