Рупор кремлевской пропаганды: Как избежать телефонного мошенничества
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА? ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Запомни :
1. Только мошенники звонят в мессенджерах
2. Центробанк не звонит гражданам вообще
3. Звонят и говорят, что из твоего банка? – скажи спасибо, положи трубку и перезвони туда сам по номеру, указанному на пластиковой карте
4. Позвонили из полиции (Следственного комитета и т.д) ? – скажи спасибо, положи трубку и перезвони сам туда по номеру 112 (там все подскажут)
5. Малейшие сомнения ? – ПОВЕСЬ ТРУБКУ!!!
Не забывай об этом и передай другим!
https://t.me/mig41/30437 – цинк
Будьте осторожны, сейчас идет новая волна мошенничество по телефону + появились первые эпизоды мошенничеств с подделкой голоса по телефону с помощью нейросетей.
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Источник: Colonel Cassad
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