 

Рупор кремлевской пропаганды: Как избежать телефонного мошенничества

18.11.2023, 23:20, Разное
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА? ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Запомни :

1. Только мошенники звонят в мессенджерах

2. Центробанк не звонит гражданам вообще

3. Звонят и говорят, что из твоего банка? – скажи спасибо, положи трубку и перезвони туда сам по номеру, указанному на пластиковой карте

4. Позвонили из полиции (Следственного комитета и т.д) ? – скажи спасибо, положи трубку и перезвони сам туда по номеру 112 (там все подскажут)

5. Малейшие сомнения ? – ПОВЕСЬ ТРУБКУ!!!

Не забывай об этом и передай другим!

https://t.me/mig41/30437 – цинк

Будьте осторожны, сейчас идет новая волна мошенничество по телефону + появились первые эпизоды мошенничеств с подделкой голоса по телефону с помощью нейросетей.

Источник: Colonel Cassad


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