Мнение: Генераторы углекислого газа, глобальный зелёный провал и сохранение немецкой угольной отрасли

1. Читатели пишут, что идея назло Западу выбрасывать в атмосферу побольше углекислого газа уже отчасти реализована:



Про предложение Циолковского сжигать леса для повышения урожая растений от увеличения процента углекислого газа в воздухе. Я тут со специалистом поговорил. Предполагаю, сегодня Циолковский не выдвинул бы такое предложение. За прошедшие 94 года технологии шагнули далеко вперёд. Урожайность растений действительно повышается от роста содержания CO₂ в воздухе, но кроме сжигания лесов есть и иной путь — изобрели, и продают недорого, генератор углекислого газа для теплиц, стоит несколько десятков тысяч рублей, легко найти по запросу «CO₂ генератор», например.



Товарищ сказал, что такого плана генераторы у них довольно массово покупают.



А если растения в открытом поле, то можно что-то добавлять в грунт, постепенно разлагающееся с выделением CO₂. Это даёт больше нужного растениям углекислого газа, чем если поставить рядом даже и мощную установку, так как довольно быстро лишний углекислый раз на открытом воздухе размешается и улетит.

Напомню, кстати, что российская сельхозотрасль продолжает расти и в 2023 (ссылка). Санкции практически не смогли наших фермеров затормозить. Дефицит солярки, про который так громко кричали совсем недавно, тоже прошёл без последствий.

2. Зелёная повестка в глобальном масштабе провалилась. Перспективы у русской нефти самые радужные, в хорошем смысле этого многострадального слова (ссылка):



ООН констатировала неудачу «зеленой повестки»

Мировое производство углеводородного топлива в 2030 году, как ожидается, более чем вдвое превзойдет тот уровень, который был бы совместим с реализацией целей Парижского соглашения 2015 года, отмечается в опубликованном докладе ООН.

В соответствии с ним участники обязались стремиться к удержанию повышения мировой температуры на уровне ниже 2°C по сравнению с доиндустриальными показателями — и даже попытаться ограничить это повышение до 1,5°C.

В докладе были проанализированы данные по 20 странам-крупнейшим производителям углеводородного топлива и сделан вывод, что они произведут в 2030 году на 110% больше топлива, чем было бы совместимо с ориентиром 1,5°C, и на 69% — чем было бы совместимо с ориентиром 2°C.

Ни одна из этих 20 стран не приняла на себя такие обязательства по сокращению добычи угля, нефти и газа, чтобы стало возможным достижение цели 1,5°C.

На 20 стран, охваченных в докладе, приходится 82% производства углеводородного топлива и 73% его потребления. Список включает, помимо прочих, Австралию, Китай, Норвегию, Катар, Великобританию, ОАЭ и США.

3. Позеленение Германии в очередной раз откладывается. Не до жиру, все деньги ушли на русофобию и на дружбу с США (ссылка):

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, состоящий в правящей партии СвДП, считает, что республике следует забыть про мечты об отказе от угольной энергетики к 2030 году, пока в стране не появится достаточно других недорогих источников энергии.

По его словам, в коалиционном соглашении члены СвДП, Социал-демократической партии и “зеленые” уже договорились, что выход из угольной энергетики в идеале должен быть перенесен на 2030 год.

Однако пока у немецких властей нет уверенности, что в стране есть достаточное количество “недорогих энергоносителей, мы не должны мечтать об отказе от угольной энергетики в 2030 году”, когда энергии в республике недостаточно, она становится дорогой.

Германия в настоящее время постепенно пытается переходить на ВИЭ за счет отключения угольных электростанций и АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально в переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ.