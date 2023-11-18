Рупор кремлевской пропаганды: Просим отнять все имущество…

Общественники требуют признать участников «Би-2» спонсорами терроризма и отнять все имущество в России — лидер группы Егор Бортник* отрыто заявлял о помощи Украине и о покупке военной техники для ВСУ

Общественники написали обращение с просьбой признать группу «Би-2» спонсорами терроризма. Документ направили в Генпрокуратуру, СК и Минкульт. Поводом послужило то, что солист группы Егор Бортник, он же Лева, общаясь со своими подписчиками в Instagram**, неоднократно рассказывал, что покупает военную технику для Украины: «Может куплю еще один Амбуланс для Украины к двум заряженным по полной программе Мерседесам». Также Лева признался, что планирует спонсировать ВСУ «до конца войны».

Активисты движения «Зов Народа» требуют возбудить уголовное дело за госизмену против группы «Би-2» отнять все имущество, которое находится на территории РФ, а также конфисковать всю музыку из общего доступа. Группа уже давно высказывается против России и СВО, а сам Лева открещивался (https://t.me/readovkanews/58682) от русских слушателей, называя их животными. Несмотря на такое поведение и грубые высказывания, музыкант еще питает надежду (https://t.me/readovkanews/58897)выступать в России.

PS. К концу 2-го года войны в отношении таких персонажей отсутствует единый прозрачный механизм наказания, когда не общественность, а само государство фиксирует таких "бывших граждан" и соответствующим образом их трамбует – уголовные дела, арест имущества и т.д. и т.п.

Разумеется, бить надо не только уголовным кодексом, но и рублем. Зачастую, второе оказывается даже более болезненным, там как привлечь к уголовной ответственности таких сбежавших персонажей затруднительно. А вот когда начинают бить по кошельку, сразу начинает скулеж, что "я бы хотел вернуться в Россию", "скучаю по концертам в России", "я долго думал и кое-что понял…" и так далее. На этой стадии сейчас находится целый ряд персонажей, которые поняли, что за границей они по большому счету мало кому нужны.

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