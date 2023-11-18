Кардиолог назвал признаки инфаркта, которые появляются за несколько месяцев до события

Исследование показало, что 95% пациентов с сердечными приступами предчувствовали нечто странное примерно за месяц до обращения за неотложной медицинской помощью. Несмотря на неожиданный характер сердечных приступов, исследования демонстрируют, что некоторые пациенты могут замечать незначительные сигналы задолго до этого события.

Опрос, проведенный среди более чем 500 женщин, переживших сердечные приступы, выявил, что 95% из них почувствовали предупреждающие симптомы примерно за месяц до инцидента.

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев подчеркивает, что симптомы сердечного приступа могут сильно различаться от человека к человеку. Некоторые могут не испытывать симптомов до самого инцидента, в то время как у других они могут проявиться за несколько месяцев или даже раньше. Важно обращать внимание на следующие “ранние” признаки:

1. Боль и/или дискомфорт в груди.

2. Внезапное и многократное учащенное сердцебиение.

3. Дискомфорт в других частях тела, таких как обе руки, спина, шея, челюсть и/или живот.

4. Одышка.

5. Вспышки холодного пота.

6. Тошнота.

7. Легкомысленность.

8. Сильная усталость.

Доктор Варфоломеев объясняет, что боль в груди считается наиболее распространенным признаком сердечного приступа. Он также подчеркивает, что у людей, переживших сердечный приступ, может проявляться только один из этих симптомов, а не обязательно все сразу. Он призывает к немедленному обращению за медицинской помощью при возникновении каких-либо симптомов, подчеркивая, что раннее выявление и лечение могут спасти жизнь.

Варфоломеев также подчеркивает важность не игнорировать эти симптомы, рассматривая их как нормальные проявления старения, желудочных расстройств или стресса. Он заключает, что раннее выявление и лечение могут существенно улучшить прогноз при сердечных приступах.

Кроме того, регулярная физическая активность (не менее 5 дней в неделю) и поддержание здоровой массы тела играют ключевую роль в предотвращении сердечной недостаточности. Другие аспекты здорового образа жизни, такие как отказ от курения, потребление фруктов и овощей (не менее 4 порций в день) и умеренное употребление алкоголя (не более 1 порции в день), также снижают риск развития сердечной недостаточности.