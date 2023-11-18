Мнение: О гляйвице по-израильски… А что, если…?

Нет-нет, приличный человек о таком даже и помыслить не вправе! Это всё голимая конспирология, ну её!

Но некоторые неудобные факты — упрямая вещь. Стучат в мозги, как «пепел Клааса».

Например, говорят, что ни Моссад, ни Шабак не «провалились», а честно предупреждали руководство страны о возможных атаках ХАМАС в ближайшее время. А ещё говорят…

…что камеры слежения за «стеной», отделяющей сектор Газа от земель еврейских поселений, были очень вовремя отключены «на ТО», аккурат накануне шаббата. И часть военных отпустили по домам в честь праздника, хотя ведь Моссад и Шабак предупреждали…

И даже фестиваль, где была захвачена в заложники наивная немецкая девушка Шани Лук, ставшая одним из главных символов «жестокой резни», был словно бы нарочно передвинут поближе к границе…

Но это всё, разумеется, выдумки, пропаганда и случайные совпадения. Потому что — ну как можно подозревать? Это ведь только ФСБ использует «рязанский сахарок», а демократии — ни-ни. Ну, в крайнем случае, как «порошок из пробирки» — в качестве риторического приёма.

Хотя вот крупнейший французский экономист современности, Тома Пикетти, прямо и недвусмысленно говорит, что ХАМАС был в целом весьма выгоден Израилю. И широко использовался Тель-Авивом для демонизации и дискредитации палестинцев, что позволяло на всех уровнях говорить: «Ну как же можно создавать два государства, когда у оппонентов — такие террористы во власти!».

Эта система работала полтора десятилетия. Ракетные «обстрелы» из кустарных установок не наносили существенного вреда Земле Обетованной, ибо «Железный купол» почти всё сбивал. Жертвы с израильской стороны были единичны и случайны, зато население держалось в тонусе и доверяло власти как единственной защите. Ответные удары позволяли ХАМАС’у выклянчивать #деньги у спонсоров. Но потом что-то пошло не по плану.

Что ж, не первый раз франкенштейны выходят из-под контроля. Тот же запрещённый в России «Талибан» создавался пакистанскими спецслужбами на #деньги и при участии ЦРУ. Канувшая в Лету террористическая Аль-Каида поначалу тоже получала средства американской разведки. Иракский диктатор Саддам Хусейн был когда-то союзником Америки против иранских аятолл.

Но Израиль, разумеется, так не делает?

И все «совпадения» — случайны?

И Гляйвица — не было?

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