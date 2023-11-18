Мнение: Кому интересен киллер?

Кто-нибудь может объяснить, почему в ТОПе новостей – новость об освобождении из колонии Александра Пустовалова, более известного кличке Саша Солдат криминальной профессии – киллер Ореховской ОПГ?

В новостях не только информация, что Пустовалов освободился после 24 лет, проведенных в колониях и тюрьмах, что изменил внешность и не общается с прессой…. Но и описания его «подвигов».

АиФ даже напомнил про семь самых громких убийств Пустовалова. И завершил текст такими словами: «19 ноября 1999 года Пустовалова задержали. Он не оказал сопротивления. А на допросе заявил следователям: «Вот что докажете — то моё». На вопрос, зачем убивал, ответил: «Я солдат, это моя работа»».

Если вся это шумиха вокруг освобождения арестанта, который провел в местах лишения свободы 24 года, – не романтизация киллера, на счету которого десятки жертв, что это такое?

Мне интересно, кому интересен этот киллер?

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