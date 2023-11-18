 

Мнение: Кому интересен киллер?

18.11.2023, 18:45, Разное
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Кто-нибудь может объяснить, почему в ТОПе новостей – новость об освобождении из колонии Александра Пустовалова, более известного кличке Саша Солдат криминальной профессии – киллер Ореховской ОПГ?

В новостях не только информация, что Пустовалов освободился после 24 лет, проведенных в колониях и тюрьмах, что изменил внешность и не общается с прессой….  Но и  описания его   «подвигов».

АиФ даже напомнил про семь  самых громких убийств Пустовалова. И завершил текст такими словами:   «19 ноября 1999 года Пустовалова задержали. Он не оказал сопротивления. А на допросе заявил следователям: «Вот что докажете — то моё». На вопрос, зачем убивал, ответил: «Я солдат, это моя работа»».

Если вся это шумиха вокруг освобождения арестанта, который провел в местах лишения свободы 24 года,  – не романтизация киллера, на счету которого десятки жертв, что это такое?

Мне интересно, кому интересен этот киллер?

Источник: Ирек Муртазин


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