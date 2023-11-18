Biab-маникюр – свежий хит осени 2023: особенности техники и модные дизайны

Индустрия красоты постоянно преподносит нам какие-то сюрпризы. Так, например, недавно появилась свежая альтернатива гелевые ногтям. Biab-покрытие будет таким же прочным, но намного более ярким и эффектным. Давайте рассмотрим самые актуальные дизайны для осенне-зимнего сезона.

Что такое Biab-маникюр

BIAB — это аббревиатура от Builder in a Bottle (строитель в бутылочке). Это разновидность лака, которая вобрала в себя лучшие преимущества гелиевого покрытия. Это пигментированный и эластичный гель для ногтей, который можно использовать как обычный лак, непосредственно на ногте, или как акрил, чтобы увеличить длину и изменить форму ногтя.

Это идеальный вид маникюра для тех, у кого ломкие, пористые или слабые ногти. Он хорошо укрепляет пластину, делая ее более прочной. Немаловажное преимущество такого покрытия заключается в том, что оно не требует применения праймера и финишного покрытия. Это экономия времени и средств.

Неоновый лайм

Несмотря на то что этот оттенок считается летним, в этом году вы можете носить его и в холодное время года. Получится интересный контраст со сдержанной цветовой гаммой гардероба.

Нежная лаванда

Сиреневый цвет также более распространен в теплое время года, но, в принципе, он является всесезонной. Лаванда прекрасно впишется в зимний образ и подчеркнет вашу женственность.

Мандариновый френч

Если вы склоняетесь к классическим вариантам маникюра и в то же время стремитесь к какому-то разнообразию, попробуйте разноцветный френч. Оранжевый цвет напоминает сочные мандарины, которые в свою очередь ассоциируются с новогодними праздниками.

Нежно-розовый маникюр

Сейчас в моде такое покрытие для ногтей, которое напоминает нежно-розовый полупрозрачный блеск для губ. Получается очень изящно и универсально. С такими ноготками можно и на работу, и на свидание, и на вечеринку.

Арбузный дизайн

Если вам нравится веселый маникюр , попробуйте этот, вдохновленный самыми летними фруктами. И не бойтесь, что в холодное время года это покажется неуместным. Наоборот, такой контраст с окружающей средой говорит об оригинальности и хорошей фантазии.

Как прослушивание музыки и игра на пианино способны влиять на мозг пожилых людей

Итальянский боб: самые модные стрижки, одну из которых стоит сделать этой весной

Бюджетный уход за сухой кожей. Кокосовое, оливковое, подсолнечное масло

Как у Барби

Если вас тоже покорила тенденция барбикор, вы можете продемонстрировать ее в этом маникюре с таким дизайном. Приготовьте все розовые лаки, которые только есть в вашей косметичке, и дайте волю фантазии.

Нюдовый маникюр

Покрытие нежного телесного цвета актуально независимо от сезона. А еще оно абсолютно уместно в любой обстановке и сочетается с любой одеждой. Представьте, что утром у вас поход в спортзал, потом работа, потом свидание, а потом еще и вечеринка. Во всех этих обстоятельствах вы будете выглядеть потрясающе с нюдовым маникюром.

Точечный градиент

Цветной френч с двухцветным точечным градиентом – это оригинальное решение. Такой маникюр смотрится очень необычно и празднично. Как раз подойдет для периода новогодних торжеств.

Микро-френч

В этом году в моде французский маникюр, выполненный в минималистичном стиле. Речь идет о тоненьких белых полосках на максимально коротких ногтях. Это смотрится очень аккуратно и невероятно нежно.