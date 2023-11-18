Грета Тунберг: Из-за глобального потепления Запад загнивает быстрее

Известная экоактивистка, профессор пяти университетов и почётный академик Института климата Грета Тунберг вновь выступила на сессии ООН дала неутешительный прогноз для западных стран – по словам учёной, процесс их загнивания ускоряется вместе с повышением среднегодовой температуры.

Запад ожидает повышение среднегодовой температуры на 4,6°С и увеличение влажности 12-14% в пятилетней перспективе. Из-за этого активизируется гнилостная микрофлора, повысится уровень воды в водоёмах.

– Капиталисты! Ваши спорткары сгниют, как китайские внедорожники. Ваши дома захватит плесень, ваши лица покроет оспа, – предупредила она. – Всё сгниёт, всё падёт, потому что выстроенная вами система была изначально обречена.

Отдельные бедствия должны затронуть страны Тихоокеанского Вулканического Кольца – по ним прокатится волна мощных землетрясений и извержений вулканов. Тунберг прогнозирует крах Японии, Австралии, Новой Зеландии, Тайваню и США, однако Камчатка и материковый Китай, по её словам, останутся нетронутыми.

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