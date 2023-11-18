 

Погасий: Саммит АТЭС вызвал дискуссии на тему лидерства инвестиций Азии и Ближнего Востока

18.11.2023, 17:05, Разное
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Сегодня завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором главы делегаций обсуждали в том числе тему глобальных инвестиций. США признали, что Азия и Ближний Восток сегодня являются ключевыми игроками мирового лидерства в сфере экономического развития и инвестиционных вложений. По словам эксперта инвестора Юлии Погасий, Азия и Ближний Восток сегодня уверенно развивают экономику в том числе за счет грамотного управления капиталами фэмили офисами.

Погасий заметила, что опытные инвесторы понимают ценность семейных офисов, и их вклад в развитие мировой экономики.

По словам эксперта, в США по праву являющегося основателем фэмили офисов, они прочно укоренились и стали устоявшейся частью финансового ландшафта. Но сегодня интерес к фэмили офисам и их влиянию гораздо шире и давно вышел за рамки «семейного» капитала. Уже сейчас они влияют на рост экономики стран Азии и Ближнего Востока.

Сейчас Ближний Восток стал эпицентром для фэмили офисов, что влияют не только на отражение экономического роста, но и глобализацию международных финансовых потоков, сообщает «Регион Онлайн»

«Это говорит о масштабе, но и сильной трансформации, которая меняет всю глобальную экономическую систему», – заключила Погасий.

На саммите АТЭС назвали США, Азию и Ближний Восток новыми лидерами экономики мира с большим перспективным будущим. Тем временем, инвесторы очень хорошо понимают, что все это зависит от правильного управления капиталом и инвестициями, и фэмили офисы сегодня в этом незаменимы.


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