Врач-диетолог предостерегает от недуманного потребления витаминов осенью и зимой

Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегает от недуманного потребления витаминов осенью и зимой. В это время года многие россияне стремятся укрепить свой иммунитет, употребляя витамины, но несанкционированное употребление может нанести организму вред.

Врач Соломатина подчеркивает, что прежде чем принимать витамины, необходимо консультироваться с врачем. Она обращает внимание на опасность чрезмерного потребления витамина D, которое может привести к снижению иммунитета, развитию нейродегенеративных заболеваний и нарушению сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в осенний период многие начинают увлекаться определенными продуктами в попытке улучшить иммунитет. Например, популярным становится потребление печени трески. Однако следует помнить, что это концентрированный источник витаминов A, E и D, и его следует употреблять умеренно.

Врач-диетолог подчеркивает, что не стоит впадать в крайности и хаотично добавлять витамины в рацион. Аккуратность и консультация с врачом – важные шаги перед началом приема витаминов.