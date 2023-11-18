 

Врач-диетолог предостерегает от недуманного потребления витаминов осенью и зимой

18.11.2023, 16:55, Разное
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Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегает от недуманного потребления витаминов осенью и зимой. В это время года многие россияне стремятся укрепить свой иммунитет, употребляя витамины, но несанкционированное употребление может нанести организму вред.

Врач Соломатина подчеркивает, что прежде чем принимать витамины, необходимо консультироваться с врачем. Она обращает внимание на опасность чрезмерного потребления витамина D, которое может привести к снижению иммунитета, развитию нейродегенеративных заболеваний и нарушению сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в осенний период многие начинают увлекаться определенными продуктами в попытке улучшить иммунитет. Например, популярным становится потребление печени трески. Однако следует помнить, что это концентрированный источник витаминов A, E и D, и его следует употреблять умеренно.

Врач-диетолог подчеркивает, что не стоит впадать в крайности и хаотично добавлять витамины в рацион. Аккуратность и консультация с врачом – важные шаги перед началом приема витаминов.


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