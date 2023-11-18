Рупор кремлевской пропаганды: Прокат “Брат-3” в России отменили

Прокат "Брат-3" в России отменили

За неделю до запланированной премьеры фильм «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева не смог получить прокатное удостоверение от Минкультуры. Об этом сообщил руководитель дистрибуции фильма Владислав Пастернак, пишет НСН.

«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры», – сказал Пастернак.

Кинокартина должна выйти на экраны 23 ноября. Если прокатное удостоверение не выдадут к 20 ноября, премьеры отменят в Санкт-Петербурге и Тамбове, где проходили съемки.

Несмотря на название и криминальный характер сюжета, кинолента никак не связана с культовыми фильмами режиссера Алексея Балабанова. По словам режиссера, такое наименование было выбрано по просьбе инвестора.

В конце сентября Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта». Ранее Роскомнадзор усмотрел в кинокартине признаки национализма.

https://www.vedomosti.ru/media/news/2023/11/18/1006472-brat-3-ne-smog – цинк

Полагаю, что эти помои и без запрета проката отлично бы провалились – там по ролику все было видно.

Но теперь авторы смогут говорить, что их "шедевру" пытаются помешать.

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