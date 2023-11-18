Глубокий сон и риск деменции: Как улучшить свой сон и снизить риск болезни Альцгеймера

Многие беспокоятся о возможности развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте, и это неудивительно, учитывая, что это самая распространенная форма деменции и считается неизлечимой. Факторы риска включают в себя ожирение, высокое кровяное давление и курение. Однако исследователи также обнаружили, что плохой сон может увеличить риск заболевания.

Фокус исследования сосредотачивается на так называемой “волне медленного сна”, которая включает глубокий сон без сновидений и фазу быстрого сна, богатую сновидениями. Установлено, что сокращение продолжительности фазы глубокого сна с возрастом увеличивает риск развития деменции в будущем. Даже небольшое снижение этой фазы сна на один процент в год увеличивает риск деменции у людей старше 60 лет на 27 процентов.

Врач-невролог Александра Алехина комментирует исследование, подчеркивая, что глубокий сон играет важную роль в очищении мозга от белков, вызывающих деменцию. Если этот этап сна нарушен, то белки также не удаляются. Тем не менее, это открывает новые возможности для модификации риска заболевания.

Для улучшения фаз глубокого сна эксперты рекомендуют следующие меры:

1. Регулярная физическая активность в течение дня, такие как прогулки или физические упражнения.

2. Следить за весом, чтобы избежать храпа и апноэ во сне.

3. Поддерживать постоянное время сна, чтобы создать привычку.

4. Ограничить использование мобильных телефонов и мультимедийных устройств перед сном.

5. Употреблять алкоголь в умеренных количествах и избегать излишнего кофеина.

6. Избегать физических нагрузок ближе к времени сна, чтобы тело успокоилось.

Эти рекомендации помогут улучшить качество сна и, как следствие, снизить риск развития болезни Альцгеймера.