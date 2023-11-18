Во время магнитной бури нужно отказаться от некоторых привычек

Врач Андрей Тяжельников выдал рекомендации для метеозависимых людей, которым предстоит пережить магнитную бурю с 22 по 26 ноября. Он предлагает изменить привычный образ жизни во время этого периода, чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм.

Один из советов доктора – избегать употребления кофе. Это поможет не перегружать сердечно-сосудистую систему, которая уже испытывает стресс из-за колебаний в атмосфере. Вместо кофе рекомендуется употреблять чистую воду, травяные чаи или настои для поддержания нормальной циркуляции крови.

Другие советы включают в себя ограничение физической и интеллектуальной активности, сосредоточенности, и даже отказ от вождения автомобиля. Для поддержания легкости в пищеварении рекомендуется употреблять легкую пищу, избегая жареных блюд и продуктов, богатых быстрыми углеводами и жиром.

Также снижение потребления соли может быть полезным, особенно для тех, у кого низкое давление. Для повышения тонуса рекомендуется использовать природные средства и начинать день с полноценного завтрака.

Забота о своем здоровье во время магнитной бури может помочь минимизировать негативные последствия этого явления на организм.