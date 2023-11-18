 

Во время магнитной бури нужно отказаться от некоторых привычек

18.11.2023, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач Андрей Тяжельников выдал рекомендации для метеозависимых людей, которым предстоит пережить магнитную бурю с 22 по 26 ноября. Он предлагает изменить привычный образ жизни во время этого периода, чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм.

Один из советов доктора – избегать употребления кофе. Это поможет не перегружать сердечно-сосудистую систему, которая уже испытывает стресс из-за колебаний в атмосфере. Вместо кофе рекомендуется употреблять чистую воду, травяные чаи или настои для поддержания нормальной циркуляции крови.

Другие советы включают в себя ограничение физической и интеллектуальной активности, сосредоточенности, и даже отказ от вождения автомобиля. Для поддержания легкости в пищеварении рекомендуется употреблять легкую пищу, избегая жареных блюд и продуктов, богатых быстрыми углеводами и жиром.

Также снижение потребления соли может быть полезным, особенно для тех, у кого низкое давление. Для повышения тонуса рекомендуется использовать природные средства и начинать день с полноценного завтрака.

Забота о своем здоровье во время магнитной бури может помочь минимизировать негативные последствия этого явления на организм.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Мнение: Россия против женщин

19.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Москаль не убежал…

19.11 / Вельветовые с широкими штанинами, с макси-аксессуарами и карго: как носить и с чем сочетать комбинезоны разной длины

18.11 / Мнение: Роботы заменяют людей в игровой индустрии, Fallout в России и самые читающие российские геймеры

18.11 / Мнение: Как победить на своем поле

18.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Как избежать телефонного мошенничества

18.11 / Мнение: Генераторы углекислого газа, глобальный зелёный провал и сохранение немецкой угольной отрасли

18.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Просим отнять все имущество…

18.11 / Аэропорт Внуково перенесут в Балашиху

18.11 / Apple планирует перейти на OLED-экраны для большинства устройств к 2027 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика