Sony и Apple предоставляют бесплатные подписки на Apple TV+ и Apple Music для владельцев PlayStation 4 и 5

Sony и Apple объявили о запуске совместной акции для владельцев PlayStation 4 и 5. В рамках этой акции, они могут бесплатно получить доступ к онлайн-кинотеатру Apple TV+ и музыкальному сервису Apple Music на полгода. Информация об этом была предоставлена порталом 9to5Mac.

Для активации подарочной трехмесячной подписки на Apple TV+, владельцам PlayStation следует воспользоваться этой возможностью до 31 января 2024 года. Акция доступна для новых клиентов онлайн-кинотеатра, которые владеют PlayStation 4 и 5. Акция по Apple Music будет действовать до 15 ноября 2024 года и предоставляется исключительно владельцам PlayStation 5. Новые клиенты музыкального сервиса получат шесть месяцев бесплатного использования, в то время как действующие подписчики получат пять месяцев бесплатно.

Чтобы активировать подарочные подписки, необходимо установить приложения Apple TV+ или Apple Music на свою консоль, запустить их и войти в свой аккаунт Apple ID. Если у вас нет учетной записи Apple ID, ее можно создать в процессе регистрации.

Следует отметить, что РФ не входит в число стран-участников этой акции. Поэтому геймерам из России, желающим получить бесплатные подписки на сервисы Apple, потребуется создать аккаунты в соответствующих регионах.