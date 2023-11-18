Институт передовых интернет-технологий запустил WAP-портал

Институт передовых интернет-технологий при РАН запустил в тестовом режиме WAP-портал для пользователей мобильных устройств.

В пресс-релизе института указано, что всё больше пользователей глобальной сети «Интернет» используют мобильные устройства для выхода в сеть, а использование WAP заметно ускоряет загрузку страниц и снижает расходы на оплату трафика.

– Технология позволит всем желающим ознакомиться с работами института, даже если они не могут воспользоваться персональными компьютерами, – подчеркивается в пресс-релизе.

Новый портал учреждения содержит информацию о передовых технологиях и проводимых исследованиях, оптимизирован для мобильных устройств на Symbian OS и J2ME-обозревателей, а также содержит раздел, где любой желающий может загрузить к себе тематические картинки и обои для рабочего стола своего устройства.

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