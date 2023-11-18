Мнение: США предлагают Киеву сдаться

Американские элиты в ноябре потихоньку начали осознавать, что пятаком кирпичную стену не прошибёшь — надежды сломать или победить Россию нет, так что тратить деньги на Киев уже нет особого смысла. В придворных СМИ вышло сразу несколько статей в духе «надо заставить Путина пойти на переговоры, это и станет нашей победой».

Напомню, что Россия предлагаем США переговоры ещё с Мюнхенской речи 2007, при этом Владимир Путин с самого начала СВО много раз подчёркивал, что Россия готова сесть за стол переговоров в любой момент. Американцам, разумеется, это отлично известно, но они вынуждены соблюдать демократический ритуал: вот эльфы, вот орки, вот храбрые хоббиты в шароварах, которым, к сожалению, на этот раз Королевство эльфов не может выделить очередные 60 млрд долларов…

Уолл-стрит джорнэл цинично разбирает позицию на доске (ссылка 1, ссылка 2).

Статья называется «Время оставить магическое мышление о поражении России». Термин «магическое мышление», которое употребили авторы статьи, применяется обычно к дикарям или к малообразованным людям, верящим в астрологию, заговоры и тому подобное. Зигмунд Фрейд высказался по поводу магического мышления так: «У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности, всё, что он творит магическим путём, должно произойти только потому, что он этого хочет».

Главная мысль статьи Уолл-стрит джорнэл ровно в этом и заключается: Россия не проиграет только из-за того, что американцы об этом мечтают. Авторы указывают, что буквально всё складывается против Киева:

1. «Суматоха на Ближнем Востоке», как они кокетливо называют карательную операцию Израиля на оккупированных территориях, отвлекает внимание властей США от Украины, так как Израиль для половины конгрессменов важнее, нежели даже их собственная страна.

2. Российская экономика «потрёпана, но не порвана в клочья». Никаких признаков истощения российской экономики нет даже на горизонте.

3. Июньский мятеж парадоксальным образом только укрепил власть Владимира Путина, при этом русский народ поддерживает «войну» (так в США называют Спецоперацию), а российские элиты крепко сплочены вокруг президента.

4. Западная военная промышленность пробуксовывает из-за бюрократии и бутылочных горлышек в цепочках поставок, из-за чего не может снабжать Украину достаточными запасами оружия. Русские заводы, напротив, наращивают производство, обгоняя Запад по выпуску необходимых припасов — таких как артиллерийские снаряды, например.

5. Технократы, ответственные за российскую экономику, успешно разрешили проблемы с экспортом русской нефти, договорились с Саудовской Аравией и «наполнили деньгами государственную казну».

6. Вложения Путина во внешнюю политику окупаются: Китай и Индия расширили торговлю с Россией, чтобы заменить страны Запада. Республики бСССР — такие как Армения, Грузия, Казахстан и Киргизия — также охотно помогают России обходить санкции. Несмотря на преследование «Международного» уголовного суда, Путина по-прежнему принимают в странах Глобального Юга. Многие из этих стран возмущены двойными стандартами Запада.

Как итог, журналисты пишут, что Путин может вести «войну» бесконечно, а деморализованные и слабые украинцы, которые полностью зависят от помощи Запада — не могут. Через год-другой Запад окончательно устанет поддерживать Украину, и тогда Путин победит.

В конце статьи идут утешительные обещания жёстко расправиться с Россией когда-нибудь потом и помочь свободолюбивым украинцам отстроить Украину — тоже когда-нибудь потом, «на протяжении нескольких поколений».

Похоже, авторы статьи — дипломированные борцы против России из фонда Карнеги — готовят публику к вьетнамо-афганскому сценарию для Украины. Этот сценарий подразумевает, что поставки оружия и перечисление денег на Украину американцы остановят, а власти Киева последуют примеру своих кумиров, которые оказались в конце апреля 1945 в аналогичной ситуации.

Ритуально напомню, что хоть США и превратились после победы в Холодной войне в декадентское царство заднего привода, однако в местных элитах остаётся достаточно умных людей. Тот же Уолл-стрит джорнэл, который включил сейчас откровенное «Кац предлагает сдаться», ещё в марте 2022 объяснял читателям, что «Путин победит на Украине, так как у него нет иного выбора» (ссылка).

Идея США заключалась не в том, чтобы победить Россию на поле боя — полагаю, сами американцы были бы удивлены, если бы это их боевикам удалось — а в том, чтобы нанести России максимальный ущерб, прежде всего экономический. Сейчас большая часть возможного ущерба России уже нанесена, а главный приз от прокси-войны против России — тотальное подчинение и разграбление Евросоюза — США уже получили. Дальнейшие инвестиции в конфликт окупаться будут навряд ли, следовательно, выделять Киеву деньги больше нет смысла.

Тем временем президент Зеленский, оставшийся без переводов из США, вынужден уже каннибализировать остатки экономики Украины — он опустошил региональные бюджеты, чтобы получить деньги ещё на пару недель боевых действий (ссылка), также приходят сообщения об эпизодической остановке выплат пенсий и о мобилизации работников инфраструктурных отраслей — работников ЖКХ, например.

Каждое такое действие существенно ослабляет порядком деградировавшую экономику Украины и повышает усталость общества от войны. Как показывает исторический опыт, дальше можно ожидать или внутренних беспорядков — в виде очередного майдана, например, — или даже потери управления, когда господин Зеленский продолжит отдавать приказы, но эти приказы перестанут выполняться на местах.

Вместе с тем, отчаянное положение Украины не значит, что мы можем ожидать начала переговоров с недели на неделю. Да, есть шанс, что США отпустят Зеленского в свободное плавание, и тогда он быстро согласится на демилитаризацию, денацификацию и защиту прав русских на Украине, то есть выполнит наши справедливые требования. Но, возможно, США предпочтут нанести русским в России и на Украине максимальный ущерб, пустив конфликт по сценарию Парагвайской войны. В этом сценарии сильно пострадает и репутация самих США, но репутация в глазах союзников — не тот показатель, о котором в Америке заботятся особенно сильно.

Во время Парагвайской войны 1864-1870 Парагваем управлял президент Лопес, настроенный, как и президент Зеленский, сражаться до последнего парагвайца. Жёстко подавляя любое внутреннее сопротивление, он вёл безнадёжную войну на протяжении шести лет, уничтожив в ней большую часть населения страны, в том числе почти всех мужчин. Когда подошли к концу рекруты призывного возраста, Лопес начал грести в армию стариков и подростков. В конце войны, когда были убиты уже и все парагвайские подростки, ружья раздавали девятилетним детям, которые, впрочем, не могли нанести врагу ущерб, а гибли от голода и холеры. В итоге война закончилась, так как держать винтовку в руках больше уже вообще никто не мог. За время войны Парагвай обезлюдел, его население сократилось в несколько раз. Также война погрузила Парагвай в нищету, из которой он не выбрался до сих пор.

Пожалуй, вы не будете удивлены, когда узнаете, что многие парагвайцы считают Франциско Лопеса национальным героем, лучшим правителем страны.