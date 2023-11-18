 

Рупор кремлевской пропаганды: Атомный ледокол “Сталинград”.

18.11.2023, 15:02, Разное
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Новый российский атомный ледокол, который сейчас находится в постройке на Балтике, будет назван "Сталинград".
Новое название ледокола проекта 22220 уже утверждено Путиным.

Стоит также отметить, что власти Волгограда/Сталинграда вчера напомнили, что на праздники город снова уже традиционно будет переименован в Сталинград, а также о том, что вопрос о переименовании города по-прежнему на повестке дня, но спешить с этим не будут и пока что продолжат изучать общественное мнение жителей города на сей счет.

Кроме того, активизировались работы по поводу продвижения установки бюста товарища Сталина в Парке Победы в Орле. Местная фракция КПРФ предлагает установить там бюст Сталина. Часть депутатов местного закса согласна с этим, но только если это будет аллея военачальников ВОВ, где бюст Сталина будет установлен вместе с бюстами маршалов Победы. Мол если бюст Сталина в роли генерального секретаря ВКП(б), то они против, а если бюст Сталина в роли генералиссимуса, то они не против.

Источник: Colonel Cassad


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