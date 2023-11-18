Брюки с завышенной талией – самый желанный наряд зимы 2023: как вписать в образ актуальные модели

Брюки с завышенной талией – самый модный и желанный наряд зимы этого года, который отлично вписывается в совершенно любой создаваемый образ и делает внешний вид действительно стильным.

Такая одежда поможет добавить несколько сантиметров роста и сделать фигуру более пропорциональной. В этом году в моде множество различных моделей штанов, выполненных в разных стилях. Очень важно правильно комбинировать брюки с высокой талией, чтобы выглядеть красиво и современно. Вот несколько хороших идей создания наряда.

Стильный и модный наряд

Узкие штаны с высокой талией – классическая и незаменимая часть гардероба современной женщины. Их большое преимущество заключается в том, что они хорошо смотрятся на женщинах с любым типом фигуры.

Этой зимой их можно сочетать с приталенными блузками с высоким воротником и свитерами. Также они хорошо смотрятся с блузками оверсайз. Кроме того, узкие брюки способны скрыть недостатки фигуры и сделать ее более привлекательной.

Вот несколько интересных и модных моделей этого года.

Палаццо

Ищете альтернативу современным юбкам-макси, тогда длинные широкие брюки станут хорошим решением.

Такие штаны выглядят очень элегантно. Они уместны в любой ситуации и позволяют создавать разные образы, как для повседневной носки, так и для вечеринок и торжеств.

Узкие штаны

Узкие брюки с завышенной талией очень хорошо сочетается с блузками, куртками, свитерами и длинными объемными кардиганами. Если фигура позволяет, то можно надеть такие штаны с облегающим верхом.

Брюки-клеш

Это самый настоящий ретро-тренд, который снова стал модным в этом сезоне.

С такими штанами можно создавать интересные и современные образы, выполненные в стиле 70-х годов. Они очень уместны как для офисных образов, так и для вечерних мероприятий.

Штаны прямого покроя

Девушкам, которые любят элегантные офисные образы, нужен соответствующий стиль.

Очень модны брюки прямого кроя с завышенной талией. Они помогают несколько скорректировать фигуру и сделать наряд более современным и элегантным.

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Карго

Модели штанов карго с карманами являются идеальным вариантом для всех любительниц городского или спортивного стиля. Можно сочетать такие брюки практически с чем угодно.

С чем можно комбинировать штаны с завышенной талией?

Сочетайте брюки с прямыми, удлиненными и объемными куртками с массивными плечами. Дополнить наряд поможет базовая футболка, стильные кроссовки, ботильоны или лоферы на квадратном каблуке, небольшая жесткая сумка и элегантные солнцезащитные очки.

Штаны с завышенной талией будут отлично смотреться с длинными жакетами прямого покроя с массивными плечами. Наряд дополнят классические туфли-лодочки и простая сумка. Под куртку наденьте минималистическую водолазку, пуловер или гольф с длинным рукавом. В результате получается элегантный повседневный образ, подходящий для различных мероприятий.

Штаны с завышенной талией элегантно смотрятся с укороченными блузками или кроп-топами. Это может быть спортивный стиль или одна из более элегантных моделей из шелка, атласа с различными декоративными бантами, пайетками и рюшами. Простая блузка в стиле минимализм хорошо сочетается с брюками с завышенной талией. Подчеркните талию кожаным ремнем и наденьте жакет, кардиган, тренч или пальто. Подходящие варианты обуви — массивные кроссовки, остроконечные текстильные ботильоны, туфли с открытой пяткой и высокие ботинки с широким голенищем.

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Этой зимой носите широкие шерстяные брюки со свитером крупной вязки. Их можно носить свободными или заправить свитер в брюки. Все это комбинировать с высокими и широкими ботинками.

Струящиеся свободные брюки-палаццо будут хорошо смотреться с приталенными водолазками и более длинными кардиганами оверсайз, выполненными из плотного материала. Для создания многослойного эффекта можно сверху накинуть легкое пальто, стильный тренч или модный плащ. Укороченный свитер с массивными плечами будет отлично смотреться с прямыми брюками с завышенной талией, создавая структурированный и современный повседневный образ.

Не обязательно выбирать однотонный стиль. Этой зимой подумайте о яркой приталенной водолазке и брюках-палаццо. Черпайте вдохновение из уличного стиля, дополняя комбинацию яркими кроссовками, бомбером или курткой оверсайз с деконструированными элементами, кожаной панамой и поясной сумкой.