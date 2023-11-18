Модные принты зимы-2023/24: трендовые рисунки сезона и те, которые выйдут из моды

Мир моды постоянно меняется. Каждый сезон несет новые тенденции, узоры и оттенки. Предстоящей зимой одни рисунки отойдут на второй план, другие – будут на пике моды. Итак, вот пять трендовых принтов, которые станут бесспорными фаворитами и обязательно должны присутствовать в зимнем гардеробе, и пять узоров, от которых следует отказаться.

Что не стоит носить зимой

Крупные цветы. Смелые цветочные принты, напоминающие о весне и лете, этой зимой уходят в тень.

Яркие животные принты. Времена, когда броские сверкающие оттенки доминировали в леопардовом, змеином или зебровом принте, прошли.

Широкие горизонтальные полосы. Этот рисунок, особенно на пальто и свитерах, этой зимой выйдет из моды.

Разноцветные принты в ретро-стиле. Рисунки ярких цветов и дизайна в стиле ретро этой зимой будут неактуальны.

Ультракрасочные абстрактные узоры. Подобные принты в яркой цветовой палитре не должны присутствовать в зимнем гардеробе в 2023-2024 гг.

Какие принты будут в тренде зимой-2023/24

Рисунок «гусиная лапка». Этот классический принт, который практически никогда не выходит из моды, окажется в тренде этой зимой.

Тартановый рисунок. Этот уникальный принт с чередованием полос в строгом порядке давно считается классикой. Пледы в клетку тартан, как правило, ассоциируются с холодным временем года, и этой зимой они будут находиться в центре внимания.

Животные рисунки. Яркие оттенки уступают место змеиному принту в землистых тонах, которые этой зимой в тренде.

Горошек. В новом зимнем сезоне этот рисунок становится просто шикарным выбором. Горошек может быть разных размеров, но непременно нейтральных тонов.

Клетчатый принт. Этот рисунок по-прежнему остается в топе и будет как никогда актуален в зимние дни.

Зимняя мода

Итак, зимняя мода сезона-2023/24 отличается элегантностью, изысканностью и более мягкой нейтральной палитрой цветов, от которых исходит тихая роскошь. Классические принты, обновленные и адаптированные к современным реалиям, — идеальный вариант для создания стильных современных образов.

Экстравагантные цветы огромного размера теперь не в моде. Следует отдавать предпочтение простым минималистским принтам в нейтральных оттенках.

Звериные принты в ярких тонах уступили место приглушенным землистым оттенкам.

Горизонтальные полосы, которые укорачивают силуэт, сейчас не носят. Наблюдается тенденция к выбору вертикальных линий.

Что касается клетки, следует отдавать предпочтение более утонченным вариантам и нейтральным тонам.

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Абстрактные ультракрасочные принты сменились изысканными сдержанными моделями.

“Гусиная лапка” не устареет никогда. Она идеально подходит и для верхней одежды, и для юбок и брюк, и для аксессуаров.

Клетка тартан остается стильным выбором для любой одежды – от пальто до шарфов.

Животный принт остается вне времени и моды. Он способен добавить изысканности любому зимнему образу.

Горошек – удачное решение для зимнего сезона. Он подходит для всего – от платьев до пальто.

Трудно представить холодное время года без клетки. В 2024 году этот принт можно будет увидеть повсюду – в костюмах и пальто.