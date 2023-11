Sony представила ремастер The Last of Us Part II для PlayStation 5

На днях компания Naughty Dog объявила о выходе ремастера The Last of Us Part II для PlayStation 5. Обновленная версия игры появится на рынке с 19 января 2024 года, как сообщается на официальном сайте PlayStation.

Ремастер The Last of Us Part II обещает игрокам множество улучшений в графике и геймплее, а также внесет в игру новый контент, включая режимы No Return и Lost Levels, возможность свободно играть на гитаре, дополнительные скины для персонажей и оружия, режим быстрого прохождения, улучшенный фоторежим и многое другое.

Игроки смогут выбирать между двумя режимами графики: “Качество” с нативным 4K-разрешением и “Производительность”, где изображение масштабируется с 1440p до 4K. Кроме того, разработчики обещают владельцам телевизоров с поддержкой переменной частоты обновления (VRR) доступ к режиму без ограничения кадровой частоты.

Тем, кто уже приобрел оригинальную версию игры для PlayStation 4, предоставляется возможность обновиться до ремастера всего за $10 и перенести свои сохранения в новую версию игры.

Анонс ремастера The Last of Us Part II был сделан некоторое время после утечки информации, скриншотов и трейлера обновленной версии игры.

Также была упомянута вероятная дата анонса GTA VI, но официальных подробностей на этот счет пока нет.