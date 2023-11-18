Смартфон Huawei Mate 60 Pro+ прошел тестирование экспертами лаборатории DxOMark

Смартфон Huawei Mate 60 Pro+ прошел тестирование экспертами лаборатории DxOMark и занял верхнюю строчку в глобальном рейтинге портала, получив наивысшую оценку за свои камеры.

Этот флагман от Huawei оборудован тройной камерой, включая основной модуль с разрешением 48 Мп и переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0, а также ультраширокоугольный сенсор на 40 Мп и телеобъектив с 48 Мп и 3,5-кратным оптическим приближением. По результатам тестирования, специалисты DxOMark подчеркнули отличное качество съемки этого смартфона во множестве сценариев, особенно в портретных и пейзажных режимах. Камера предлагает широкий динамический диапазон, точную экспозицию, насыщенные цвета, быстрый и надежный автофокус, эффективную стабилизацию и высококачественный боке.

Однако, как отмечают эксперты, при съемке видео в условиях низкой освещенности могут появляться шумы и артефакты, а при использовании режима HDR-видео наблюдается потеря деталей. Кроме того, в недостаточно освещенных сценах камера может допускать ошибки в контрастности лица и тоне кожи.

Тем не менее, несмотря на эти недостатки, Huawei Mate 60 Pro+ лидирует в рейтинге с результатом в 144 балла, опередив предыдущую модель Mate 60 Pro всего на одно очко.