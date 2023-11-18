Продажи российских гаджетов на ОС “Аврора” превысили ожидания: 369 единиц продано за 10 дней

За последние десять дней продажи смартфонов и планшетов Fplus с операционной системой “Аврора” достигли 369 единиц, как пишет D-Russia.

Большую долю продаж составили смартфоны Fplus R570E, проданные в количестве 308 штук на общую сумму 4,9 миллиона рублей, а также планшеты Life Tab Plus, разошедшиеся в количестве 61 штуки на сумму 1,2 миллиона рублей. Заметно, что 78% заказов были сделаны через интернет. Продавец подчеркнул, что устройства Fplus с “Авророй” демонстрируют стабильную производительность как аппаратно, так и при использовании предустановленных приложений. Кроме того, эти устройства имеют высокую степень защиты от влаги и пыли, соответствующую стандарту IP68, что позволяет им работать в различных погодных условиях.

Одним из ключевых преимуществ “Авроры” является возможность централизованного управления мобильными устройствами с помощью специального сервиса “Аврора Центр”. Эта функция предназначена в первую очередь для организаций, которые предоставляют своим сотрудникам устройства для рабочих задач.

Также стоит отметить, что на устройствах с предустановленной операционной системой “Аврора” предустановлен базовый набор российских программ, включая антивирус Dr.Web и офисное ПО “МойОфис Документы”.

Изначально компания “Открытая мобильная платформа”, разработчик “Авроры”, предоставила российскому производителю Fplus тысячу лицензий на эту операционную систему. Планировалось, что устройства будут доступны к Новому году, но уже сейчас видно, что спрос значительно превысил предложение.