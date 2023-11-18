«Чтобы не было разврата» – депутат предложил создать отдельные вузы для юношей

Совместное обучение мужчин и женщин превращает высшую школу в рассадник разврата, считает депутат Госдумы Валентин Чернохолмов.

Он предложил создать отдельные вузы, в которых будут обучаться только юноши.

Депутат заявил, что в чисто мужских сообществах процветает дисциплина и умеренность, в то время как наличие женщин делает из них обители порока и разврата. В качестве примеров таких коллективов он привёл армию, тюрьмы и британские элитные школы, где контингент занят исключительно полезным созидательным трудом, в котором женщина стала бы помехой.

Парламентарий считает, что вместо того, чтобы «забивать себе голову всякой дурью», женщина должна рожать и воспитывать детей.

– В вуз приходят учиться, а не шуры-муры с барышнями, – говорит депутат. – Вот мы как-то с Владимиром Вольфовичем и партийными товарищами на турбазу ездили. Атмосфера была исключительно рабочая, мы погружались в задачу на всю глубину и расширяли свои горизонты. Прекрасно обошлись без женщин. Вот и в вузах надо так же работать, а баба пусть борщ варит и рожает солдат.

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