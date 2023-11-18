Мнение: Политический бартер?

В итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не оказалось «…никаких токсичных политических сюжетов».

Ограничились проблемами прав женщин, климата, цифровой трансформации.

И ни слова ни про Украину, ни про Палестину.

Пишут, что США отказались от политических заявлений в декларации из-за «серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС».

Выходит, что обменяли тишину про Палестину на тишину про Украину? Это что-то типа политического бартера?

Справедливости ради, США выпустили заявление, в котором говорится, что конфликт на Украине усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис.

Но это заявление только США, а не всех стран, входящих в АТЭС, которые в своем большинстве, видимо, не думают, что именно конфликт на Украине сдерживает рост мировой экономики. Они-то, пскорей всего, точно знают, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке может привести к таким серьезным негативным последствиям для мировой экономики, что полтора года после 24 февраля 2022 года вполне можно будет считать временем стабильности, а то и роста мировой экономики.

На снимке: итоговое коллективное фото глав делегаций на саммите АТЭС, Фото: © White House / via Global Look Press / www.globallookpress.com

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