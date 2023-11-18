 

Чиновник похвастался своей работой по сохранению популяции лохов

18.11.2023, 11:33, Разное
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Глава Верхнекаменского района на Алтае Василий Четвертухин получил почётную грамоту от губернатора за «эффективную работу по сохранению биологических видов, входящих в Красную книгу России».

Подробно о подвиге управленца рассказало местное издание «Верхнекаменский родничок». Автор публикации отметил, что Четвертухин с момента своего назначения в 2018 году активно работал над разрешением экологических проблем вверенного ему региона: за это время в районе кратно выросла численность природоохранных территорий (заповедников и заказников). Все они были надёжно ограждены заборами высотой от трёх метров, что сделало их непроходимыми для браконьеров.

Вместе с этим было увеличено количество мест, где запрещена рыбная ловля, и введён «грибной налог» на срезанные сверх норматива грибы и ягоды.

– Отдельное внимание Василий Иванович Четвертухин уделил краснокнижным растениям, – говорится в публикации.

Руководителя района озаботила судьба лоха колючего – кустарникового растения, которым славился ранее регион. Позже популяция вида стала сокращаться под воздействием различных факторов, но усилиями Четвертухина плантации лохов были высажены на территории каждого сельсовета.

– Уж в чём, а в разведении лохов я ещё с девяностых был силён, – прокомментировал свой успех чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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