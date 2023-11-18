Выбор времени для употребления углеводов: секреты полезного питания

Многие стремятся сократить потребление углеводов во время диеты, но важно понимать, когда лучше всего употреблять их.

Если целью является похудение или борьба с проблемными зонами, вы, возможно, уже слышали о рекомендации употреблять углеводы только в определенное время суток. Однако существуют различные точки зрения на то, когда это время наступает. Некоторые предпочитают богатый углеводами завтрак, чтобы начать день полным энергии. В то время как другие придерживаются плана питания, называемого “загрузкой углеводов”, при котором основная часть углеводов употребляется вечером.

Врач-диетолог Ольга Малярова утверждает: “Не существует конкретного правильного или неправильного времени для потребления углеводов”. Исследования показали, что употребление большей части углеводов утром помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови и способствует снижению веса. Однако некоторые исследования указывают на то, что ужин с высоким содержанием углеводов и завтрак с низким содержанием углеводов также может помочь в похудении, при этом участники исследования смогли сохранить мышечную массу. Поэтому выбор времени для употребления углеводов остается на усмотрение каждого.

Для спортсменов особенно важно учитывать углеводы в своем рационе. Употребление продуктов, богатых углеводами, перед тренировкой способствует эффективной работе организма, так как организм использует их как источник энергии. Сложные углеводы, такие как цельнозерновые продукты, овощи и бобовые, предпочтительнее для поддержания здоровья.

Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая способствует нормализации пищеварения и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они также содержат витамины и минералы, необходимые для организма, и могут помочь контролировать аппетит.

Овощи богаты витаминами и минералами, необходимыми для здоровья организма, и низкокалорийны, что способствует контролю веса.

Бобовые являются отличным источником белка и пищевых волокон, а также содержат множество витаминов и минералов. Они способствуют снижению уровня холестерина в крови и улучшают работу кишечника.

Важно помнить, что углеводы разделяются на “медленные” (или сложные) и “быстрые”. Последние, такие как сладости, белый хлеб и мягкие макароны, должны быть употребляться в ограниченных количествах, чтобы поддерживать здоровье и контролировать вес.