 

Депрессивное состояние может возникать из-за проблем с щитовидной железой

18.11.2023, 11:00, Разное
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Болезни щитовидной железы могут значительно повлиять на наше психоэмоциональное состояние, предупреждает врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Гипотиреоз и гипертиреоз – два состояния, связанные с этой железой, могут вызывать негативные эмоциональные изменения.

Гипотиреоз, характеризующийся недостаточным выделением гормонов щитовидной железы, может вызвать депрессивное состояние и апатию. Люди с этой патологией могут стать вялыми, настроением и перепадами настроения, а также стать склонными к слезам. Кроме того, они могут столкнуться с проблемами памяти, головными болями, сонливостью, нарушением слуха, нерегулярным стулом и набором веса.

С другой стороны, гипертиреоз, при котором железа вырабатывает избыток гормонов, может вызвать чрезмерную нервозность, беспокойство и тревожность. Люди с этим состоянием могут страдать от сердцебиения, избыточного потоотделения, одышки и бессонницы. У них также может возникать изменение артериального давления и неожиданный потеря веса.


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