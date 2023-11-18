Госдума актуализировала закон о занятости населения

Госдума в пятницу одобрила во втором чтении законопроект “О занятости населения в РФ”, разработанный парламентариями. Этот законопроект призван заменить устаревший документ, принятый еще в 1991 году, который давно утратил актуальность, несмотря на множество попыток внести в него изменения.

Новый документ вносит ясность и уточнения в ряд ключевых понятий, связанных с сферой труда, и усиливает защиту безработных граждан. В то же время, работодатели считают, что он накладывает дополнительную административную нагрузку на бизнес. Профсоюзы, с другой стороны, выражают недовольство объемом социальных гарантий для работников, включая отсутствие норм о страховании от безработицы.

Второе чтение законопроекта в Госдуме определило основные положения, ключевые определения (такие как “занятые граждане”, “граждане, впервые ищущие работу”, “профилирование граждан, ищущих работу”, “профилирование работодателей”) и внесло новые нормы, направленные на поддержку как занятых, так и безработных.

Этот законопроект был представлен в январе текущего года группой депутатов под руководством спикеров обеих палат парламента, Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко. После одобрения в первом чтении в марте, он вызвал недовольство как профсоюзов, так и работодателей, поскольку из него были исключены главы, описывающие новые явления на рынке труда, такие как платформенная занятость и работа на российские компании за рубежом. Авторы проекта пообещали внести эти спорные нормы в отдельные законы в будущем.

В ходе второго чтения законопроекта в рабочей группе было рассмотрено около 300 поправок, представленных депутатами, работодателями и профсоюзами. В результате, значительные изменения были внесены в положения, описывающие процедуру получения статуса безработного и соответствующих льгот.

Согласно законопроекту, безработными считаются граждане, которые активно ищут работу, зарегистрированы в службах занятости и готовы к трудоустройству. Решение о признании гражданина безработным будет приниматься по месту его регистрации в течение 11 дней со дня подачи заявления. Однако, это будет возможно лишь при условии согласования индивидуального плана содействия занятости, разработанного на основе результатов профилирования. Если органы занятости не смогут предоставить “подходящую работу” в течение десяти дней после регистрации, заявители смогут получить статус безработного.

Законопроект предусматривает сохранение текущего размера пособия по безработице (максимальный размер составляет 12 тысяч рублей в месяц, минимальный — 1,5 тысячи рублей), но обязывает правительство индексировать его каждый год с учетом уровня инфляции. Право определения коэффициента индексации остается за правительством.

Также новой главой в проекте, появившейся во втором чтении, является раздел, посвященный противодействию нелегальной занятости.