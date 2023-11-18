Эндокринолог: сахарный диабет полностью вылечить невозможно

Врач-эндокринолог Олег Хохунов предупреждает, что сахарный диабет становится неизлечимым, но контролируемым заболеванием, обострение которого связано с современным образом жизни и пищевыми привычками.

Согласно его интервью, за последние годы увеличилась распространенность этого заболевания. Хохунов указывает на причины в малоподвижном образе жизни и неправильных диетических привычках. Специалист подчеркивает, что после установления диагноза сахарного диабета, вылечить его полностью невозможно. Однако важно заниматься его терапией и стремиться к достижению ремиссии. В словах Хохунова, “Полностью вылечить заболевание нельзя, но можно добиться ремиссии.”

Сахарный диабет бывает двух типов. Для первого типа характерна гибель клеток поджелудочной железы и нарушение выработки инсулина организмом. В этом случае лечение сводится к инсулинотерапии.

Второй тип сахарного диабета является наиболее распространенным и характеризуется невосприимчивостью клеток организма к инсулину, ответственному за регулирование уровня сахара в крови после приема пищи. Для достижения ремиссии этого типа диабета крайне важно придерживаться здорового образа жизни.

Хохунов подчеркивает, что соблюдение правильного рациона и контроль массы тела могут стабилизировать уровень сахара даже без применения лекарственных препаратов. Он предупреждает о том, что отсутствие терапии при сахарном диабете может привести к опасным осложнениям, таким как гангрена и ампутация конечностей, ухудшение зрения, почечная недостаточность и необходимость диализа.