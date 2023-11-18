 

Использование цифровых технологий привело к изменениям в мозге детей

18.11.2023, 1:50, Разное
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Использование цифровой техники привело к значительным изменениям в развитии и функционировании мозга детей. В последние десятилетия мобильные устройства, компьютеры и интернет стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих детей по всему миру. Они используются для образовательных целей, развлечения, коммуникации и доступа к информации.

Однако, все больше исследований подтверждают понятное влияние цифровой техники на развитие мозга. Например, избыточное время, проведенное детьми перед экранами, связано с уменьшением объема серого вещества в мозге, особенно в областях, отвечающих за концентрацию, внимание и самоконтроль. Это может привести к снижению когнитивных способностей и повышению риска развития психических расстройств, таких как депрессия и тревога.

Кроме того, постоянное использование цифровой техники может влиять на развитие социальных навыков. Дети проводят все больше времени с виртуальными друзьями и виртуальной реальностью, что может снизить способность устанавливать и поддерживать реальные, глубокие межличностные связи. Они могут испытывать затруднения в общении, развитии эмпатии и понимании социальных норм.


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