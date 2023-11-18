 

Американские ученые обнаружили, что зеленые и желтые овощи эффективно снижают риск развития рака

18.11.2023, 0:40, Разное
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Учеными США проведено исследование, которое привело к захватывающему открытию. Они обнаружили зелень, которая имеет впечатляющую способность снижать риск развития рака. Это открытие может иметь далеко идущие последствия для нашего понимания и лечения этого опасного заболевания.

Исследование, выполненное командой ученых, было масштабным и систематическим. Они проанализировали множество растений, чтобы выявить такие, которые содержат уникальные соединения, имеющие противораковые свойства. В ходе исследования была обнаружена зелень, содержание определенных соединений в которой существенно сокращает вероятность развития рака.

Этот новый вид зелени содержит природные соединения, известные как фитохимические соединения, которые имеют сильное противоопухолевое действие. Ученые провели ряд экспериментов на клетках рака в лабораторных условиях и выяснили, что данные соединения препятствуют росту и развитию злокачественных клеток, а также способствуют их гибели.


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