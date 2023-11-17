Мнение: Нерусские корни РСДРП, тёмная сторона Маркса и как до 1917 фотографировался простой народ

1. К вопросу о русофобии, в которой неокоммунисты так любят обвинять каждого, кому не нравится их свирепый усач, и о революции, которую якобы сделал «русский народ». Недавно прошла круглая дата — 120 лет назад состоялся исторический Второй съезд РСДРП, на котором образовалась та самая партия большевиков. Я прикрепил к посту фотографии участников съезда (ссылка).



Несложно заметить, что из русских там один только Владимир Розанов, которого Ленин называл «мелкобуржуазно-оппортунистическим элементом», и которого большевики чуть не расстреляли после революции, хотя тот к этому времени уже вообще ни в каких партиях не состоял.

2. Историк Александр Дюков разбирается, был ли вызов на дуэль Карла Маркса со стороны российского анархиста Михаила Бакунина (ссылка 1, ссылка 2):



С историей о том, как Бакунин якобы вызывал на дуэль Маркса за клевету на русскую армию, есть одна маленькая проблема — непонятно, откуда это история взялась, тем более с красочным “моя жизнь принадлежит пролетариату”.

На склоне лет, в 1871 году, Бакунин написал заметку “Мои отношения к Марксу”; к публикации она не предназначалась и даже не была дописана.

И там есть изрядно про то, как Маркс постоянно распространял печатную клевету о Бакунине, пытаясь поставить на него клеймо “русского агента” — но нет абсолютно ничего про дуэль.

“В 1849 году я был арестован. — Осужденный и приговоренный к смертной казни в Саксонии, я был выдан в Австрию в 1850 году, поскольку, несмотря на то, что мои два товарища (Рокель и Хаубнер) и я, мы втроем отказались просить о пощаде, король Саксонии не захотел казнить никого. Осужденный и приговоренный к смертной казни в Австрии, я был выдан в 1851 году в Россию. Австрия дала обещание королю Саксонии меня не казнить, обещание, которое Россия должна была подтвердить все тому же королю Саксонии, который был страстным ботаником, и который, как видите, вовсе не был злым человеком. В России, я провел 6 лет в крепости. В 1857 году я был выслан в Сибирь, а в 1861 году убежал из Сибири через Японию, Тихий океан, Сан-Франциско, Панамский перешеек, Нью-Йорк. В конце декабря 1861 года я прибыл в Лондон.

Там я встретил моих соотечественников Герцена и Огарева и через них познакомился с Мадзини. И вот что Герцен, Огарев и Мадзини мне рассказали.

В то время как я был далек от развлечений в немецких и русских крепостях и в Сибири, Маркс и компания распространяли сплетни, писали, публиковали против меня как в английских, так и немецких газетах самые гнусные слухи, говоря, что это полная ложь, будто я заключен в какую-то крепость; что напротив, император Николай принял меня с распростертыми объятьями, предлагая мне все удобства, все радости жизни, что я провожу время с женщинами легкого поведения и шампанским и т. д., и т. д.

Это было гнусно, но это было также и глупо…”

В той же заметки, правда, есть и эпизод, который при желании можно истолковать косвенное подтверждение истории о дуэли:

“Едва я прибыл в Лондон, как английская газета, редактируемая неким Уркартом, полубезумным туркофилом, написала, что русское правительство, очевидно, послало меня, чтобы заниматься шпионажем. Я ответил в газете, требуя от клеветника-анонима назвать себя и обещая ответить ему не с пером в руке, но рукой без пера. — Он принял всерьез сказанное, и меня оставили в покое”.

Конечно, возможно, что “он”, принявший всерьез угрозу дуэли, — это Маркс, такое прочтение текста возможно. Но все-таки:

— это возможное прочтение, а не точное указание;

— речь шла об угрозе дуэли (или вообще об пощечине), а не о вызове на дуэль;

— причиной было не оскорбление русской армии, а распространение клеветы о самом Бакунине.

Впервые Маркс начал распространять клевету о “русском агенте” Бакунине в 1848. Тогда их помирили; Бакунин оставил воспоминание о той встрече, очень ярко характеризующее Маркса:

“Я встретил его несколькими месяцами позже в Берлине. Общие друзья вынудили нас обняться. И тогда, посреди наполовину шутливого, наполовину серьезного разговора, Маркс мне говорит: «Знаешь ли ты, что я нахожусь теперь во главе столь хорошо дисциплинированного тайного коммунистического общества, что, если бы я сказал одному из его членов: „Иди, убей Бакунина”, он бы тебя убил». — Я ему ответил, что, если у тайного общества нет других дел, чем убивать людей, которые ему не нравятся, то оно может быть только обществом прислужников или нелепых хвастунов… После этого разговора мы больше не виделись до 1864 года”.

3. В комментариях возник спор о том, были ли услуги фотографа доступны простому народу до революции. Цитирую (ссылка):

Evgenii Shcherbakow: …что до фотографий — дело это тогда было дорогое, пользоваться услугами фотографов могли люди достаточно обеспеченные, и одевались перед съемкой соответственно.

random_brain: Ах, оказывается простой токарь был “непростым человеком” при царе.

Непонятно тогда, зачем было делать революцию — чтобы токари превратились в тип “простого работяги”, то есть вечно бухого обезьяноподобного гопника, которого научили вертеть пару ручек у станка?

А тут вообще сливки общества: крестьяне сидят. У, буржуи, правильно их раскулачили! Наверняка запороли на конюшне с десяток бедняков, чтобы содрать с них шкуру, продать и на вырученные деньги сделать фотографию!

polit_ec: Вот, например, слесарь Никита Хрущев — в свои 20 лет человек достаточно обеспеченный, и оделся перед съемкой соответственно.

Добавлю от себя, что за время копания в семейном архиве я видел много дореволюционных фотографий людей самого разного достатка. Оно и понятно, простая фотография до 1917 стоила, грубо говоря, полтора рубля. В переводе на современный уровень зарплат, это, пожалуй, будет никак не дороже трёх тысяч рублей.