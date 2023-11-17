Мнение: Европа мёрзнет, разоряется и сходит с ума

1. Дешёвая энергия остаётся одним из главных преимуществ России, а дорогая энергия – одной из главных проблем Европы. От высоких цен на энергоносители страдают как европейская промышленность, так и простые европейцы. Полагаю, всё правильно. За русофобию надо платить (ссылка):



Самый дорогой в Европе газ в текущем году у домохозяйств в Нидерландах и Швеции, а самый дешевый (не считая России и Белоруссии) в Венгрии и Турции.

РИА Новости проанализировало данные национальных статистических служб. Так, в Нидерландах домохозяйствам за киловатт-час газа по итогам первого полугодия текущего года нужно было заплатить 24 рубля, а в Швеции — 21 рубль. Чуть меньше стоимость киловатт-часа обошлась жителям Лихтенштейна (19,4 рубля), Дании (16 рублей) и Австрии (15,1 рубля).

Заплатить от 10 до 15 рублей за киловатт-час газа придется в 13 странах, например, в Ирландии, Германии, Греции, Латвии и Франции. Еще в восьми государствах, включая Италию, Польшу и Литву, киловатт-час газа обойдется в 5-10 рублей.

Хорваты и сербы платят за киловатт-час газа по 4 рубля. Самое дешевое топливо в Венгрии (3,3 рубля) и Турции (2,4 рубля), основные поставки в которые идут из России через “Турецкий поток”.

Меньше всего за газ придется платить в России (около 70 копеек за киловатт-час) и Белоруссии (около 60 копеек за киловатт-час).

2. Экономия газа, вызванная санкциями Евросоюза против России, стала главной причиной текущего промышленного упадка Европы (ссылка):



В странах еврозоны усиливается промышленная рецессия, причина – экономия газа.

Индекс PMI Manufacturing, находившийся в странах еврозоны на отметке в 43,4 пункта в сентябре 2023 г., снизился до 43,1 пункта по итогам октября 2023 г. Такие данные представил Гамбургский коммерческий банк (HCOB) по итогам опроса 3000 предприятий обрабатывающей промышленности в восьми странах зоны евро – Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Австрии, Ирландии и Греции.

Наиболее низкое значение индекса – 40,8 – было зафиксировано в Германии, которая является крупнейшим в Европе производителей промышленной продукции. Однако если для Германии октябрьский показатель стал минимальным за 5 месяцев, то в соседней Франции значение индекса PMI Manufacturing в октябре 2023 г. (42,8) стало наименьшим за 41 месяц.

Греция оказалось единственной из восьми стран, где по итогам октября 2023 г. индекс PMI Manufacturing был выше отметки в 50 пунктов (50,8), которая является границей промышленной рецессии. Во всех остальных странах этот показатель был ниже этого уровня.

В целом, такая динамика напрямую связана с экономией газа, от которой в особенности страдают производители азотных удобрений, использующие газ в качестве исходного сырья. Экономия отражается и на электроэнергетике: по данным Ember, выработка электроэнергии из газа в ЕС по итогам первых девяти месяцев 2023 г. сократилась на 14% в годовом выражении, а доля газа в структуре электрогенерации – с 19,7% до 17,6%.

Добавлю к этому, что промышленность Европы потихоньку перетекает в США, где цены на энергию гораздо ниже. Собственно, в этом и заключалась одна из целей прокси-войны США против России: отключить Евросоюз от русского газа и разграбить местную экономику в свою пользу.

3. Кирилл Стрельников пишет (ссылка):

Согласно опубликованным вчера данным Польского института экономики (PIE), в 27 странах ЕС и Великобритании на данный момент общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем и массовой депрессии европейцев превышает 4,2 процента ВВП, то есть 600 миллиардов евро в год.

Аналитический ресурс Eurobarometer сообщает, что по состоянию на октябрь 2023 года проблемы с “кукушкой” зафиксированы у 62% европейцев.

Потребление антидепрессантов в Европе бьет рекорды и является самым высоким за последние 20 лет, а в последние годы оно выросло в разы.

И тут мы просим забавный факт в студию.

Одна из главных причин прощания еврограждан с крышей — переживания, связанные с военными действиями на Украине, ухудшением уровня жизни и безрадостными видами на будущее.

Тут стоит напомнить, что именно Европа с подачи США стала инициатором экономического “развода” с Россией, приняла самое активное участие в создании неонацистского антироссийского государства на месте Украины, а на данный момент снабжает его оружием. Противостояние с Россией западные лидеры гордо назвали “войной на истощение”, но, похоже, истощенка, сгущенка и тушенка начали стремительно заканчиваться у них самих. И как тут не впасть в [Роскомнадзор] и депрессию?

По самым скромным оценкам, потери Евросоюза от санкций и разрыва связей с Россией достигли порядка 1,5 триллиона долларов и продолжают стремительно расти. На поддержку киевского режима с 2022 года Евросоюз потратил более 85 миллиардов евро.

Цены в ЕС бьют рекорды, экономика в рецессии, промышленность в упадке. Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения с момента пандемии, а рост экономики с 2022 года уменьшился почти в пять раз. По информации от Статистического управления Европейского союза, безработица в еврозоне в сентябре выросла до 6,5% (в России — в два раза меньше). Экономическая роль Европы в мире продолжает падать — по данным SWIFT, евро в международных расчетах уже уступил место юаню. Конкурентоспособность европейской продукции падает, потому что она уже не поддерживается дешевыми российскими энергоресурсами.

Из-за бесконечных траншей в сторону Киева Германия вынуждена сокращать социальные выплаты малоимущим семьям, а во Франции уменьшили число получателей помощи, перестали раздавать продуктовые наборы и возмещать покупку лекарств. Европейцы любят рвать Россию в клочья и помогать Украине на расстоянии, но как только начинает бить по кошельку — начинаются неприличные вопросы к властям: антирейтинг тех же Макрона и Шольца вырос до 69% и 72% соответственно.

Полагаю, даже если Макрона и Шольца заменят на Шакрона и Мольца, ничего не изменится. У Европы две проблемы: русофобия и дружба с США. Пока простой Ганс и простой Пьер этого не осознают, местные власти так и будут продолжать их нещадно пороть. Собственно, есть шанс, что Ганс и Пьер не осознают этого никогда. Горевать по этому поводу нам не стоит: лет через 20-30 Ганс и Пьер уйдут на пенсию, и тогда мы спокойно наладим отношения с теми, кто придёт им на смену — с Ибрагимом и Мухаммедом.