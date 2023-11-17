Рупор кремлевской пропаганды: Родина у вас одна

"Родина для всех одна, Родина всегда открыта для всех, кроме врагов. Ведь не забывайте, что из тех, кто уехал, сейчас есть те, кто там, за границей, собирают деньги на вооруженные силы Украины, пытаются помогать армии Украины, выступают на различных мероприятиях общественно-политических и ругают нашу страну, во многом клевещут на нашу страну. Вот этим людям уже невозможно будет сюда вернуться. Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут" (с) Песков

Так то оно так, те кто просто молча убежал из трусости и малодушия, не истерил в соц.сетях, не донатил нацистам – те действительно могут стыдливо вернуться через заднюю дверь. Но вопрос то в обществе в основном не к ним, а те кто гадил после февраля 2022 года, а теперь хочет вернуться.

В этом плане казус Фридмана показателен, так как он нарушает логику Пескова. Следствие должно дать ясный ответ – донатил ли Фридман напрямую ВСУ. Если донатил, то формула Пескова на Фридмана не распространяется и люди действительно Фридмана не примут. Хотя конечно же не только поэтому. Пока же правовой оценки нет, вопросы у людей остаются. В том числе и по вопросу применения закона по отношению к лицам помогавшим нацистскому режиму в чем обвиняется Фридман. Объяснения, что "он же и нам задонатил, но потом" по факту звучат так, ну и что что помог нацистам, зато потом откупился. Понимать надо. Так правовое государство не работает.

На мой взгляд, демонстрация работы закона в отношении таких лиц это как раз сигнал государства, что оно ценит прежде всего тех, кто не убоялся, не побежал, не прогнулся и с самого начала поддерживал СВО.

PS. Интересно, если Галкин завтра задонатит "на свинорез" и прицепит себе нашивку ЧВК "Вагнер", его пустят в страну?

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