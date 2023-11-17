 

Скандалы: Eвропейские спецслужбы озаботились Вованом и Лексусом

17.11.2023, 22:25, Разное
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Контрразведка ФРГ предупредила немецких политиков о возможных звонках российских пранкеров

Контрразведка Германии предупредила немецких политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса. Ведомство направило во все регионы инструкцию о том, какие меры следует предпринять, чтобы не попасться на розыгрыш, пишет Bild am Sonntag.

Спецслужба рекомендует политикам Германии тщательно проверять личность звонящего, обращать внимание на измененные адреса электронной почты и прекращать разговор сразу же, как только возникают сомнения в личности собеседника.

Вован и Лексус в начале ноября звонили премьер-министру Италии Джордже Мелони, которая призналась в «усталости от Украины». представившись высокопоставленными африканскими чиновниками. После этого её советник ушёл в отставку. Экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло в беседе с пранкерами рассказала, что в рядах ВС Украины служат около 5 тысяч ЛГБТ-солдат.

Оригинал материала: “Октагон”


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