По прогнозам ученых,большинство видов жизни на Земле вымрет из-за нехватки кислорода

Ученые в своих последних исследованиях предрекли недоброе будущее для живых организмов на Земле. Оказалось, что земной атмосфере грозит серьезная угроза в виде нехватки кислорода, и это может привести к уничтожению большей части жизни на нашей планете.

Кислород – неотъемлемая часть нашего окружающего мира и основной источник энергии для многих организмов. Он играет важную роль в дыхании, обеспечивает жизнедеятельность клеток и является необходимым фактором для многих биологических процессов. Однако именно этот жизненно важный газ становится объектом беспокойства и научных исследований.

Главной причиной нехватки кислорода становится активное промышленное производство и человеческая деятельность. Растущее количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, особенно углекислого газа, приводит к серьезному нарушению баланса кислорода и зарождению опасного явления – участков с кислородным дефицитом.