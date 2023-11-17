С миндальным маслом и петрушкой или желатином и розовой водой: десять домашних масок для глаз и как их делать

Кожа вокруг глаз невероятно тоненькая и нежная. К тому же в ней мало сальных желез, отвечающих за естественное увлажнение. Поэтому она требует трепетного ухода. Конечно, в магазинах представлен широчайший ассортимент средств по уходу за веками, но куда лучше воспользоваться натуральными домашними масками для глаз. Давайте разберемся, из чего и как делать такие средства.

1. Огурец и роза

Для глубокого увлажнения и придания эффекта сияния используйте огурец, в котором содержится большое количество влаги. Что же касается розовой воды, то она успокаивает и омолаживает кожу. А еще она обладает потрясающим ароматом, который делает бьюти-процедуры приятнее.

Смешайте чайную ложку огуречного пюре с таким же количеством натурального гидролата розы. Нанесите кашицу на ватные кружочки и приложите к глазам на десять минут.

2. Миндальное масло и мед

Эта маска увлажнит область под глазами и воздействует на темные круги. При регулярном использовании дважды неделю результат будет стойким и долгосрочным.

Смешайте чайную ложку масла сладкого миндаля с равным количеством жидкого меда. Нанесите под глаза на четверть часа, а потом хорошенько смойте водой.

3. Картофель

Картофельные маски можно использовать, чтобы уменьшить отечность и темные круги. Просто нанесите небольшое количество сырого натертого картофеля под глаза на двадцать минут. Кроме того, можно использовать пюре из отварной картошки.

4. Чайные пакетики

Отличный способ борьбы с отечностью вокруг глаз – использование чайных пакетиков. Кофеин и антиоксиданты в чае творят чудеса с вашими глазами. Положите два заваренных чайных пакетика в холодильник и приложите их к глазам на 10 минут. Умойтесь и наслаждайтесь результатом.

5. Киви и йогурт

Киви и йогурт — отличная смесь, поскольку они увлажняют и омолаживают кожу, а также придают ей сияние. Смешайте фруктовое пюре с кисломолочной основой в равных пропорциях и нанесите на область под глазами. Оставьте на десять минут, затем смойте.

6. Кофе

Кофейную маску можно использовать для любого типа кожи. Она отлично подходит для тех, кто склонен к отекам, ведь кофеин обеспечивает лимфодренаж и хорошо уменьшает мешки под глазами.

Чтобы приготовить эту маску, вам нужно взять кофе мелкого помола. Возьмите чайную ложку и смешайте с медом до получения кремообразной консистенции. Нанесите полученное средство на отечные области на 10 минут, а затем хорошенько умойтесь.

7. Какао и молоко

Эта маска помогает бороться со стрессом и усталостью, она отлично укрепляет кожу и напитывает ее живительной влагой. В результате использования такой маски эластичность кожи вокруг глаз повысится, а цвет выровняется и станет более светлым.

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Смешайте какао и молоко в равных количествах. Если кожа очень сухая, можно заменить молоко сливками. Наносить средство следует плотным слоем, оставить на двадцать минут, после чего смыть.

8. Желатин

Желатин наполнен коллагеном, который является естественным антивозрастным элементом. Делайте эту маску для глаз один или два раза в течение недели перед нанесением антивозрастного ночного крема для глаз.

Смешайте чайную ложку быстрорастворимого желатина со столовой ложкой розовой воды. Нанесите смесь на кожу вокруг глаз и дайте ей полностью высохнуть. Удалите средство спонжем, смоченным в теплой воде.

9. Петрушка

Петрушка богата витаминами и цинком, а миндальное масло глубоко увлажняет даже самую сухую кожу. Это легкое средство на каждый день, а также экстренная помощь при стянутости.

Смешайте чайную ложку мелко нарубленной или перебитой в блендере петрушки и чайную ложку миндального масла. Выдержите под глазами десять минут.

10. Авокадо и алоэ

Авокадо очень питательно, а алоэ вера хорошо увлажняет. Если будете применять эту маску, ваша кожа станет гладкой и мягкой.

Смешайте по 1 чайной ложке каждого ингредиента, нанесите на область вокруг глаз. Оставьте на десять-двадцать минут, затем смойте.