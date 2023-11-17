Стрижки зимы для седых волос, которые подойдут женщине любого возраста: универсальные тренды

Чтобы сделать шикарную современную стрижку, не нужно ограничиваться возрастными рамками и навязанными стереотипами. Даже обладательница тонких седых волос может выглядеть элегантно и женственно, лишь грамотно подобрав прическу. Поговорим о трендовых стрижках для седых волос на осень 2023 года. Их главный плюс – посетив парикмахерский салон, вы сразу станете на 10 лет визуально моложе.

Короткая пикси

Пришла пора забыть о том, что стрижка с налетом дерзости подходит только молодым девушкам. Стилисты уверяют: короткая пикси – превосходный вариант для седых волос. Такая прическа не нуждается в укладке и потому подходит женщинам, ведущим динамичный образ жизни и не имеющим возможности тратить время по утрам на наведение красоты. А удлиненные по бокам локоны помогают замаскировать морщины.

Пикси с подрезом

Если классическая короткая пикси – вариант для поклонниц женственных образов, то пикси с подрезом – несколько экстремальная прическа, которая требует определенной смелости. Но, безусловно, именно она сделает любую женщину заметной и привлекательной, подарит уверенность в себе.

Особенность такой стрижки – волосы в верхней части головы оставляют более длинными, на затылке и по бокам – очень короткие. Такая неравномерность дополнительно делает седые волосы более объемными.

Стрижка бикси

Вариант для тех, кому каре кажется строгим вариантом, а пикси – чрезмерно экстремальным. Бикси сейчас очень популярная прическа, она идеально подходит для коротких седых волос. Особенность бикси – сочетание двух популярных стилей, эффектный вид, придание тонким локонам роскошного объема.

Волнистый боб

Прическа нарочито небрежная, придающая дополнительный объем, позволяющая выглядеть моложе. Чтобы еще больше увеличить объем, используйте фен и круглую щетку.

Вьющийся боб с челкой – выбор тех, кто предпочитает женственный стиль с ненавязчивым налетом современности. И челка, и многослойность – превосходный способ увеличить объем тонких седых волос. Стрижка может быть как классической, так и с рваными концами.

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Еще одна интересная вариация боба – голливудские локоны, обрамляющие лицо. Любая женщина будет выглядеть элегантно и стильно.

Креативное окрашивание

Конечно, не каждая обладательница седых волос решится на модное окрашивание, но ничто не мешает сделать несколько цветных прядок и обновить образ. Кроме того, подобная техника придает прическе объемность.

В этом сезоне наиболее популярны все оттенки розового, от нежных до насыщенных и броских. Вы можете смело экспериментировать, сочетая несколько оттенков. Варианты – окрашенные пряди по всей голове или выделенные определенные участки.

Вы получите не только изысканный образ, но и возможность после окрашивания избавиться от 5 лет!

Это лишь несколько необычных вариантов прически для обладательниц седых волос. Помните, что седина – это вовсе не повод выглядеть скучно и отказываться от модных трендов. Не бойтесь рисковать, пробовать новые стрижки и варианты окрашивания, поскольку именно они помогают сохранять молодость не только в душе, но и визуально. А красота не имеет возраста.