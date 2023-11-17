 

Обозреватель – украинских призывников спасали от армии через фиктивные браки

17.11.2023, 21:36, Новости дня
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На Украине разоблачили очередную схему незаконного выезда уклонистов за границу. Как пишет «Обозреватель», женщина искала невест с инвалидностью для мужчин и организовывала срочную процедуру заключения брака. В дальнейшем мужчины могли уехать за границу как сопровождающие для своих близких.


AP

В Одессе разоблачили очередную схему незаконного выезда уклонистов за границу, которую организовала «сваха». Как пишет «Обозреватель», женщина искала невест с инвалидностью для мужчин и организовывала срочную процедуру заключения брака.

В дальнейшем мужчины могли уехать за границу как сопровождающие для своих близких. За такие услуги по регистрации фиктивного брака клиент должен был заплатить $4500.

«Сваху» поймали при передаче заказчику свидетельства о браке и получении неправомерных средств. Ей сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины.

Кроме того, при содействии в незаконном выезде призывников с Украины поставлено в известность о подозрении фиктивной жене, которая получала часть вознаграждения за сделку.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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